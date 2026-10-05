Apple homenajea a Steve Jobs en el decimoquinto aniversario de su muerte: 'Cambió el mundo'

La dirección de la multinacional Apple ha querido rendir homenaje este lunes a la figura y el inmenso legado dejado por Steve Jobs, al cumplirse quince años de su trágico fallecimiento. El actual consejero delegado de la compañía, Tim Cook, ha querido destacar en esta fecha tan señalada que su predecesor en el cargo "cambió el mundo" y revolucionó para siempre la industria tecnológica.

Jobs, cofundador y líder emblemático de la compañía de la manzana mordida, falleció el 5 de octubre de 2011 a los 56 años a causa de un cáncer de páncreas. Su visión empresarial y su incansable búsqueda de la perfección no solo permitieron rescatar a Apple de la casi segura bancarrota a finales de los noventa, sino que sentaron las bases para que se convirtiera en la corporación más valiosa del planeta, un claro hito del libre mercado y de la innovación.

A través de sus perfiles públicos, Cook ha recurrido a una costumbre que ha mantenido inalterable a lo largo de los años para honrar la memoria de quien fuera su mentor. En su mensaje, el dirigente corporativo señaló que existen personas que dejan una huella imborrable, pero subrayó que Jobs transformó por completo el curso de la historia y muchísimas vidas en ese proceso de constante invención técnica.

"Sin duda, cambió la mía para siempre. Su espíritu sigue vivo en todo lo que creó y en todas las personas a las que inspiró", publicó textualmente el máximo responsable corporativo. Estas palabras reflejan la pervivencia de una filosofía empresarial basada en el talento individual y la creación de valor para el consumidor, principios profundamente arraigados en el exitoso modelo económico occidental.

A las numerosas muestras de respeto y admiración se ha sumado también John Ternus, actual responsable de ingeniería de hardware de la compañía californiana. A través de la red social X, Ternus destacó que la forma en que el fundador enseñó a su equipo a preocuparse por cada detalle, cada experiencia y cada persona de forma individualizada, continúa guiando su exigente trabajo a día de hoy.

Por su parte, la empresa tecnológica mantiene habilitada en su página web oficial la sección conmemorativa Recordando a Steve. Este espacio, impulsado poco después de su muerte, reúne anécdotas y afectuosos mensajes enviados por más de un millón de admiradores de todo el globo, consolidando así el mito del emprendedor que empezó en un garaje para transformar la forma de comunicarnos.

Los tributos de infinidad de usuarios anónimos continúan fluyendo a diario en dicho rincón virtual. Un internauta llamado Wadi, por ejemplo, aprovechó la jornada para enviar una dedicatoria y agradecerle expresamente el haber diseñado herramientas tecnológicas potentes, además de fáciles de usar, asegurando que sus invenciones "marcan la pauta para todas las empresas tecnológicas, ahora y siempre".