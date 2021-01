Resulta llamativo la cantidad de cosas que molestan al Gobierno. En especial a esa parte del Gobierno dedicada a la igualdad. En el departamento que dirige Irene Montero destacan dos altos cargos, antes también pareja, compuestos por Boti García Rodrigo directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI y su ex, Beatriz Gimeno, Directora del Instituto de las Mujeres. La polémica más reciente, la programación de una televisión privada, Telecinco, y el contenido escogido para la noche del pasado lunes: la siempre exitosa película de Richard Gere y Julia Roberts, Pretty Woman.

Beatriz Gimeno se mostraba sorprendida e indignada en redes sociales y se preguntaba si "en serio" volvían a programar esta película.

Y es que, al área de Igualdad del Gobierno, capitaneado por la pareja del vicepresidente Iglesias, Irene Montero, Boti y Beatriz, considera esta película un agitprop del heteropatriarcado y los estereotipos que estigmatizan a la mujer y consolidan en la sociedad usos y costumbres bárbaros, muy alejados de las sesudas teorías que sobre el amor romántico o la sexualidad han desarrollado a lo largo de su vida.

Gimeno es precisamente una de las que más se ha prodigado en divulgación contra lo que consideran la dictadura del sexo binario y el heteropatriarcado. Por ejemplo, hace ya unos años, en un artículo se refería al libro de Javier Sáez y Sejo Carrascosa editado por Egales en 2011 y titulado Por el culo. Políticas anales.

Decía Gimeno, y recoge Federico Jiménez Losantos en su nuevo libro La vuelta del Comunismo (Espasa 2020):.

"Me gustaría contribuir a problematizar la siguiente cuestión: dado el profundo simbolismo asociado al poder y a la masculinidad que tiene en la cultura patriarcal la penetración (a las mujeres), ¿qué podría cambiar, qué importancia cultural tendría una redistribución igualitaria de todas las prácticas, de todos los placeres, de todos los roles sexuales, incluida la penetración anal de mujeres a hombres?"

(…)

"El ano es una de las principales zonas erógenas para hombres y mujeres. Especialmente para hombres. Para que se produzca un verdadero cambio cultural tienen que cambiar también las prácticas sexuales hegemónicas y heteronormativas y que, sin ese cambio, que afecta a lo simbólico y a la construcción de las subjetividades, no se produciría un verdadero cambio social que iguale a hombres y mujeres".

(…)

"Siempre me pregunto qué ven los hombres cuando nos miran. ¿Qué ven cuando miran a una mujer anciana, a una niña, a una joven? ¿Cuánto de diferente es lo que ven si miran a una mujer deseable que a una que no se lo parece? Lo que me pregunto es si su mirada sexualizada sobre los cuerpos femeninos se extiende a todos los cuerpos o solo a los deseables, si es todo el tiempo, si es siempre y si, en todo caso, hay resquicio para encontrar algo de humanidad en esa mujer que miran".