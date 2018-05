El Obispado de Málaga veta dos obras expuestas en el Palacio Episcopal

El obispado de Málaga ha vetado dos obras que, actualmente, estaban expuestas en la primera planta del Palacio Episcopal dentro de la muestra 25 siglos. La escultura en la colección de arte de la Fundación Cajasol, según ha publicado en Diario Sur el periodista Antonio Javier López. En concreto, se trata de La custodia del cubata, una instalación del colectivo The Richard Channing Foundation que pretende imitar una custodia sagrada, sustituyendo la forma consagrada por una bebida alcohólica; y de Swimming pools, del artista Dionisio González, que retrata a varias mujeres desnudas dentro de unas peceras que emulan las calles de una piscina.

Miguel Ángel Gamero, director del Departamento de Patrimonio de la Diócesis malagueña, explicó ayer que aquel "no es el lugar adecuado" para la exposición de ambas piezas y sacó a colación el convenio según el cual la citada Diócesis permite al Ayuntamiento organizar exposiciones en el Palacio Episcopal; acuerdo que recoge la capacidad del Obispado de tomar decisiones sobre las obras expuestas dentro del edificio.

La respuesta del artista

Dionisio González respondió a la decisión con un comunicado en el que dejó claro su posicionamiento, a la vez que explicaba que él no sabía que su obra estuviese expuesta en esos momentos. "Me coge por sorpresa la noticia. Desconocía que hubiera esta exposición y también que la obra 'Swimming pools' del año 2000 formase parte de ella. Por otra parte significar, tan sólo, que me parece un desatino censurar una obra por la mostración de la desnudez. Curiosamente porque aquello que pretenden omitir es precisamente lo que la obra busca penalizar y aquello que le da sentido, que no es sino la denuncia de la explotación y la sobreexposición de la mujer en las redes. Es decir, su cosificación", dijo.