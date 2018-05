Andrés Ruiz Tarazona desmonta el mito con 'España en los grandes músicos'

"La abuela de Beethoven era española. Se suele decir que en Bonn, su ciudad natal, le llamaban ‘el español’ porque era moreno y bajito, pero no es verdad; le llamaban así porque tenía ascendencia de aquí". Andrés Ruiz Tarazona lleva tiempo investigando las ligazones que, pese a lo que se suele pensar, siempre ha tenido España con la música europea. "Escribí un artículo sobre eso y poco a poco fui tirando del hilo, y dándome cuenta de que muchas veces no se menciona la influencia de España en los grandes compositores". Para enmendar ese error, acaba de publicar España en los grandes músicos (Siruela), un libro de "biografías solapadas, pero siempre con España como tema recurrente".

"He metido a 23. Los que he considerado más relevantes, pero podría haber metido al doble. Tampoco quería extenderme demasiado y hacer un tomo demasiado grande. Tal vez saque un segundo libro en el que incluya al resto". Con esa frase explica la cantidad de datos que se desconocen acerca del tema. Entre las páginas de su libro, el lector puede asomarse a la relación que artistas como Chopin, Haydn, Mendelssohn o Mozart tuvieron con esa España olvidada, tantas veces denostada y tan mal conocida por el público medio del panorama musical. "Mi criterio de selección se ha centrado en compositores que tuvieran una gran relación con España, evidentemente, pero también que fuesen famosos. He dejado fuera a muchos con más influencia española, incluso, pero tal vez no tan reconocidos mundialmente". A ese respecto, la ausencia que más destaca es la de Verdi. "Lo iba a incluir. Es bien conocida la importancia de este país en la música del italiano; pero justo vi que acababa de salir otro libro que hablaba precisamente de eso, y decidí sacarle".

Tarazona ha asegurado que "en parte, el desconocimiento que se tiene de España es algo intencionado". Se han obviado datos, y la imagen que se tiene fuera es que este país vive atrasado. "Pero existen mil ejemplos. Mozart tenía una gran simpatía por este país, no se sabe muy bien por qué. Era muy amigo de Martín y Soler, el compositor valenciano, e incluso le compuso algunas arias para sus óperas". "Verdi utilizó a muchos operistas españoles, como a García Gutiérrez; Rival se consideraba sobre todo vasco, porque nació allí. Su madre era vasca. Él era Vasco francés, evidentemente, pero se sentía muy ligado, precisamente por ello, a España también". Y de todos ellos, ha reconocido Tarazona, "el que sin duda tuvo mayor relación fue Saint-Saëns. Vino muchísimo a Madrid, porque era un grandísimo aficionado de la zarzuela. Canarias era su perdición. Fue gran amigo de Jerónimo Jiménez, para mí, el mayor genio que ha habido en la música española".

"La fusión de la Zarzuela con el Real es un abuso"

Preguntado acerca del género español por antonomasia, Tarazona ha querido analizar el conflicto que lleva meses sacudiendo el panorama musical. "Creo que la fusión del Teatro de la Zarzuela con el Real es un abuso". Con respecto al argumento principal que avala la operación, que dice que sirve, precisamente, para otorgarle más proyección internacional al género chico, ha sido claro: "A mí me parece más bien lo contrario. Me da la sensación de que utilizarán a partir de ahora la Zarzuela para representar óperas y conseguir de esa manera más aforo. Y poco a poco, la zarzuela, que ya está casi desaparecida, desaparecerá del todo", ha concluido.