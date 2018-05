Si Dios, como responsable de que haya algo en vez de nada [1], estaba condenado a muerte por algunas filosofías, se está resistiendo con uñas y dientes a la expiración. Miles de millones de personas siguen creyendo en él y obrando en su vida como si existiera. Dado que la altanería intelectual de muchos considera esa convicción como una "fe de carbonero", el debate, bien antiguo, sobre la existencia y/o la presencia de Dios en el mundo, se ha ceñido, casi exclusivamente, al ámbito científico y filosófico en el que se supone que hay sesudos razonamientos a favor o en contra de su realidad.

En este ámbito, como en el político, se ha introducido desde el siglo XIX, la tesis de que quien admite la existencia de Dios es cuando menos un bobo y que los que niegan su existencia son los inteligentes y esforzados luchadores contra la superstición heredada de las grandes religiones. Esto es, que la ciencia y el progreso obligan lógicamente a la descreencia y que sólo el atraso y el atavismo sostienen la fe en Dios. Como en política, los "progresistas" y ateos son los "buenos" y todos los demás, considerados como reaccionarios o conservadores, son malos.

Naturalmente, esto es sencillamente, una estupidez. Ha habido y, sigue habiendo, gran cantidad de científicos y filósofos relevantes que defienden o atacan la existencia de Dios. Newton, por ejemplo, dedicó la mayor parte de su vida al conocimiento, no de la realidad física, sino de la realidad divina. Einstein, por el contrario, se mostró más lejano a la idea de Dios, aunque no siempre, si bien los mejores científicos de los primeros años del siglo XX se han mostrado dubitativos al respecto.

Me hizo gracia, por compartida, la bien traída expresión "pérdida de la fe" en el libro de Federico Jiménez Losantos Memoria del Comunismo como un acontecimiento que suele tener lugar en la adolescencia y que se refiere, más que nada, a la pérdida de la fe en la Iglesia y en su jerarquía de creencias más que en la existencia misma de Dios. Esto es, una cosa es la creencia en la existencia de Dios, otra la que admite que Cristo fue Dios y todo lo que ello lleva consigo y otra, y bien distinta, la de que las Iglesias cristianas – ámbito de doctrina predominante donde vivimos -, tengan algo que ver con ambas cosas anteriores.

Dicho de otro modo, Dios iba en el paquete de la pérdida, pero apenas tenía que ver con ella porque el tema de su existencia o no nunca ha merecido a esas edades más que reflexiones retóricas y superficiales, poco sólidas, aunque eso sí, útiles para deslumbrar a los amigos y amigas incautos que habían cavilado aún menos que nosotros sobre el tema.

Para la legión de crédulos que asumen sin duda alguna que el caso Dios ha sido desestimado, digamos que incluso Bertrand Russell, uno de los filósofos ateos más ligados al desarrollo de la ciencia contemporánea, consideraba que "la cuestión de la existencia de Dios es una cuestión amplia y seria" a pesar de defender que todas las grandes religiones del mundo, entre las que, por cierto, incluyó al comunismo [2], son "mentirosas y dañinas".

Una de las grandes ventajas de los medios de comunicación es que permiten, entre himalayas de banalidades, producir grandes obras. Una de las más famosas en el tema que nos ocupa es el debate, transmitido inicialmente en directo por la BBC – en España, algo así parece imposible -, entre Bertrand Russell y el jesuita e historiador de la filosofía, Frederick J. Copleston acerca de la existencia de Dios [3].

Cincuenta años después, el 1 de enero de 1998, en la Universidad de Wisconsin, en Madison, Wisconsin, tuvo lugar un debate en recuerdo de aquel primero. En esta ocasión los contendientes fueron Antony Flew y William Lane Craig. Curiosamente, Flew defendía entonces la solidez de los argumentos del ateísmo.

Luego se han sucedido otros [4], como el que tuvo lugar en Oxford en 2012 entre el científico ateo Richard Dawkins y el arzobispo de Canterbury, Rowan William, cuyo nivel decepcionó profundamente a Gustavo Bueno que llegó a decir que se confundió totalmente el debate real sobre la cuestión, que era y es un debate filosófico, con una contraposición politizada entre ciencia y filosofía. Es más, lamentó la manera de "filosofar" de Dawkins, en su opinión, "inadmisible".

Stephen Hawking, que acaba de morir, ha participado en el debate, no siempre defendiendo las mismas tesis si bien desde el comienzo de sus publicaciones, manifestó su distanciamiento de la defensa de la existencia de un Dios Creador del mundo. De hecho, él mismo cuenta que en 1981 participó en el Vaticano en unas jornadas de estudio y asesoramiento a la Santa Sede sobre el tema y que ya entonces no consideraba la hipótesis de Dios en el proceso del llamado big bang.



Una de las peores consecuencias de las ideologías tal y como se manifiestan en nuestros días, es la eliminación de los debates en los que los hechos, las pruebas, los argumentos y conjeturas fundadas, se impongan al sectarismo simplista del eslogan y el dogma. Con la esperanza de que se reavive una sólida discusión racional, se escriben estas líneas, que perfilan algunas líneas del debate que nunca tendrá lugar ya entre el famoso astrofísico y el filósofo Antony Flew.

¿Quién - se dirán algunos - fue Antony Flew? Pues uno de los más grandes defensores del ateísmo en el mundo anglosajón que, al final de su vida, por razones científicas y filosóficas que él mismo precisó, se convirtió en uno de los más sólidos defensores de la existencia de Dios. Pasar de campeón de la descreencia a adalid de la convicción en la existencia de Dios le costó no pocas descalificaciones, alguna de ellas bien mezquinas, como la vertida por el propio Richard Dawkins, que le acusó de chochera y ancianidad.

Se ha señalado la debilidad de la posición intelectual de Dawkins al practicar la conocida falacia ad hominen que consiste en desacreditar, no los argumentos expuestos por el adversario, sino a la propia persona del adversario. En este caso, que su avanzada edad podría haber sido un motivo suficiente y comprensible para su cambio de opinión acerca del ateísmo, nada tiene que ver con su razonamiento. Pero las polémicas de Dawkins con Flew fueron muy frecuentes. Sin embargo, no se produjo ninguna confrontación explícita y pública entre ambos a pesar de su pertenencia común al medio intelectual anglosajón.

Dado que nuestro debate Flew-Hawking no se produjo nunca, recurriremos a la fijación de términos que sí se materializó en el debate de Russell-Copleston. Este último dijo al inicio de este:

Y Russell respondió:

Ciertamente Hawking, en un libro de divulgación juvenil sobre el universo titulado La clave secreta del Universo, escrito con su hija Lucy en 2007, no menciona ni una sola vez a Dios. Tampoco al big bang. En realidad, comienza su relato del origen del universo de este modo:

Y así continúa hasta la formación de estrellas y agujeros negros hasta desembocar en nuestro extraordinario planeta vivo. ¿Y cuál es la clave secreta de este Universo? Dicen los Hawking:

¿Cuál fue la posición de Hawking ante este "grave y serio problema" según Russell? Atenderemos, lógicamente, a sus libros más importantes de divulgación. En el primero de ellos, La Historia del tiempo (1988), trató profusamente de Dios. Según el prologuista, nada menos que Carl Sagan, lo que dice se resume en que "intenta, como él mismo señala, comprender el pensamiento de Dios. Y esto hace que sea totalmente inesperada la conclusión de su esfuerzo, al menos hasta ahora: un universo sin un borde espacial, sin principio ni final en el tiempo, y sin lugar para un Creador."

Sin embargo, en ese mismo libro sobre el universo y las ecuaciones que lo describen proclamaba:

Roy Abraham Varghese, amigo y prologuista del último y famoso libro de Antony Flew, Dios existe, afirma que en alguna ocasión Hawking se posicionó como teísta a la manera de Descartes. Dios ha existido, existe, pero desde que creó el mundo con sus leyes físicas, ya no se preocupa de él. Es la tesis del papirotazo necesario para poner el mundo el movimiento, pero ya está. Dicho de otro modo, Dios creó el mundo, pero no de manera arbitraria.flew

En el libro autobiográfico de 1993, Agujeros negros y pequeños universos y otros ensayos, Hawking responde a una pregunta sobre Dios de este modo: "Todo lo que mi trabajo ha demostrado es que no hay que decir que el modo en que comenzó el universo se debió a un capricho personal de Dios. Pero subsiste esta pregunta: ¿por qué se molestó el universo en existir? Si quiere, puede definir a Dios como respuesta a tal interrogante".

En su Brevísima historia del tiempo de 2005, dice así, sugiriendo la posibilidad de Dios contra el pesimismo de Wittgenstein:

Al final de este libro expone su argumento anti-Creador de este modo:

El universo estaría completamente autocontenido y no afectado por nada exterior a sí mismo. No sería creado ni destruido, simplemente sería. Mientras creímos que el universo tuvo un comienzo, el papel de un Creador parecía claro, pero si el universo está realmente autocontenido, sin bordes ni fronteras, sin origen ni final, la respuesta a la pregunta "¿Cuál es el papel de un Creador?" no resulta tan obvia.

Esto es, ni Dios ni siquiera Big Bang inicial. Eternidad.

En las conferencias que estructuran el libro La Teoría del todo, de 2010, expone:

Por el contrario, la teoría cuántica de la gravedad ha abierto una nueva posibilidad. En esta, no habría ninguna frontera para el espacio-tiempo. Por consiguiente, no habría ninguna necesidad de especificar el comportamiento en la frontera. No habría singularidades en las que las leyes de la ciencia dejaran de ser válidas ni bordes del espacio-tiempo en el que hubiera que apelar a Dios…El universo sería completamente autocontenido y no estaría afectado por nada fuera del mismo. No sería ni creado ni destruido. Simplemente sería.