115 años del nacimiento de George Orwell: 10 cosas que quizá no sabías de '1984'

Tal día como hoy, hace 115 años, nacía el escritor británico Eric Arthur Blair, conocido mundialmente como George Orwell. Sus dos novelas críticas con el totalitarismo y publicadas después de la Segunda Guerra Mundial, Rebelión en la granja (1945) y 1984 (1949) son, sin duda, sus obras más representativas.

En 1984, publicada poco antes de su muerte, Orwell ahonda en el entramado de una sociedad distópica en la que se manipula la información y que se rige por la vigilancia masiva y la represión política y social. Conceptos que han traspasado generaciones y que siguen siendo aplicables en la época actual.

Para repasar la historia de esta obra maestra de la literatura anglosajona y título cumbre del propio George Orwell, Europa Press analiza 10 curiosidades que quizá no sabías de 1984.

Dudas con el título:

El año previo a su publicación, Orwell confesó su indecisión a la hora de poner título a la obra. El último hombre de Europa fue una variante tenida muy en cuenta por el autor, que finalmente se decantó por 1984.

¿En qué año?

Al igual que con el título, Orwell dudó a la hora de establecer una fecha en la que se desarrollase su temible distopía. Antes de elegir 1984 probó con 1980 y 1982.

El autor se inspiró en la BBC para la Sala 101

La Sala 101, en la que las víctimas eran torturadas frente a sus peores pesadillas, tomó inspiración de una habitación real de la BBC Broadcasting House, donde Orwell había trabajado como propagandista.

Vigilado mientras escribía

Doce años antes de 1984, Orwell publicó una obra de no ficción llamada The Road to Wigan Pier, que exploraba la pobreza y opresión de clases en la Inglaterra de los años 30. La investigación de Orwell para este trabajo en lugares como minas de carbón lo colocaron en una lista de vigilancia por la Special Branch.

"Viste como un bohemio"

El informe de la agencia de inteligencia británica señalaba unos "avanzados puntos de vista comunistas" por parte de Orwell, aunque lo más curioso es la cita que lo cataloga como un hombre que "viste de forma bohemia".

Prácticas 'prestadas' de los gobiernos mundiales

Orwell tomó prestadas prácticas de diversas potencias mundiales. De la Unión Soviética, por ejemplo, el eslogan "2 + 2 = 5" del llamado "Plan Quinquenal". Además, la propia NKVD soviética o la Policía Superior Especial japonesa sirvieron como modelo de la Policía del Pensamiento. Esta última condenó pensamientos antipatriotas durante la II Guerra Mundial en su autodenominada "guerra de pensamiento".

Julia, ¿su segunda esposa?

Estudiosos de la obra han especulado con que Julia, la protagonista femenina e interés romántico del protagonista Winston en 1984, estaba inspirada en la segunda esposa del propio George Orwell, Sonia Brownel.

Escribió mientras padecía tuberculosis

En 1947, George Orwell fue diagnosticado como víctima de la tuberculosis. Una enfermedad que a la postre le resultaría letal, pero que no impidió que durante dos años escribiese y diese fin a su obra cumbre.

Récord de traducciones

En el año 1989, cuatro décadas más tarde de su publicación, 1984 y Rebelión en la granja habían sido traducidos hasta a 65 idiomas. Unas cifras que supusieron un récord en aquella época para un par de libros publicados por el mismo autor.

Novela predilecta de muchos famosos

Stephen King, David Bowie, Mel Gibson y Kit Harington, entre otros, confesaron en su día su predilección por la obra de Orwell como uno de sus libros favoritos de todos los tiempos.