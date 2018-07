Terry Gilliam: "Le digo al mundo que ahora soy una lesbiana negra"

Durante una intervención con la prensa, Terry Gilliam, conocido por ser uno de los integrantes del grupo humorístico británico Monty Python, ha querido contestar a las palabras con las que Shane Allen, de la BBC, había llamado la atención acerca de la necesidad de la integración de grupos minoritarios dentro del mundo del cine. "Le digo al mundo que ahora soy una lesbiana negra. Llamadme Loretta", ha dicho.

Allen, concretamente, había mencionado, en referencia a ‘Monty Python’s Flying Circus’ que, en la actualidad, "si vas a montar un equipo, no serán seis tipos blancos de Oxbridge. Tendrá una gran variedad de personas que reflejen el mundo moderno". Y ante esas declaraciones Gilliam no ha podido quedarse callado.

"Me da pena la idea de que seis hombres blancos de Oxbridge ya no puedan hacer un show cómico", contestó durante una rueda de prensa, como ha publicado The Guardian. "Ahora necesitamos uno de esto, uno de aquello, todos representados… Esto es una mierda. Ya no quiero ser un hombre blanco, no quiero que me culpen por todo lo malo que hay en el mundo. Anuncio al mundo que soy una lesbiana negra. Mi nombre es Loretta y soy una BLT, una lesbiana negra en transición". "La comedia no se prepara", sentenció. "No es como montar una banda de chicos en la que juntas uno de estos y uno aquellos para que todos estén representados".