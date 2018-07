La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha aclarado que seguirá adelante con sus planes para hacer "inclusivo" el lenguaje de la Constitución diga lo que diga la RAE y tras conocerse posturas como la de Arturo Pérez Reverte, que avisó de que abandonaría la Academia si se accedía a revisar la Carta Magna.

En una entrevista en la Cadena SER, Calvo ha aclarado que pedir un informe a la RAE fue sólo un trámite: "El masculino universal no engloba al femenino, hay que ir cambiando cosas. Hay una parte de esta polémica que se me escapa. He pedido por carta a la RAE que nos asesore. Si no hay asesoramiento de la RAE, evidentemente continuaré con el proceso".

Así, la vicepresidenta ha explicado que la petición del informe le pareció "una deferencia obligada" a la RAE. "Se trata de evaluar el lenguaje de la Constitución en términos democráticos. Luego cada cual hace lo que quiere con sus declaraciones. Todos los grupos lo entendieron y consideré que la RAE era suficientemente importante para respetarla y pedirle asesoramiento", ha añadido.

En este sentido, ha reiterado que es "el momento" de que la Constitución española tenga un lenguaje "respetuoso a ambos géneros". "Solo tiene un lenguaje masculino y eso no se corresponde con una democracia desarrollada. Las mujeres no tenemos por qué reconocernos en el masculino, que además es absoluto en la Constitución", ha apuntado.

Así, Calvo ha defendido que el masculino "universal no engloba" al femenino, por lo que entiende que "hay que ir cambiando cosas". Además, la vicepresidenta ha resaltado, respecto al proceso que podría conllevar el cambio del texto, que "no afecta al contenido" de la Constitución. "Eso se planteará cuando se planteé", ha concluido.

El informe, en marcha

Al tiempo que Calvo hacía estas declaraciones, el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, ha confirmado que la institución ya trabaja en el informe: "El Gobierno lo que ha planteado es la solicitud de un informe que ya estamos empezando a promoverlo y elaborarlo y, cuando lo tengamos listo, se lo enviaremos al Gobierno tal y como nos han pedido", ha señalado en declaraciones a los medios antes de su intervención en un acto en la Universidad de La Laguna.

Villanueva ya señaló que el informe le corresponderá al pleno de la academia, que es donde se debatirá el documento tras su salida de la comisión. El pleno de la RAE no volverá a convocarse hasta octubre, por lo que no será hasta ese plazo cuando se apruebe el informe.

Asimismo, reiteró que la respuesta de la RAE será "conforme a la doctrina lingüística" de esta institución. "Responderemos con lo mejor que sepamos: no cabe pensar que nos vamos a apartar de lo que ha sido la tradición gramatical ortográfica y lexicográfica desde hace más de 300 años -que ha ido evolucionando y se ha puesto al día-", apuntó.

Preguntado sobre las declaraciones en Twitter del académica Arturo Pérez-Reverte, que puso en duda si continuidad si el informe era favorable a revisar la Constitución para el lenguaje inclusivo, Villanueva ha resaltado que no hará "comentarios sobre opiniones de otros académicos". "Somos 46 académicos y todas son personas que tienen mucha relación con los medios", ha concluido.