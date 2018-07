Si la magia fuese como el fútbol, España llevaría una semana de celebración. El pasado domingo 15 de julio, casi al mismo tiempo que la final del Mundial, tuvo lugar en Corea la ceremonia de entrega de premios del Campeonato Mundial de Magia (FISM); el mayor evento de ilusionismo del globo, al que se presentaron más de 4.000 magos y desarrolladores internacionales y en el que la delegación española fue la mayor triunfadora, con ocho galardones, entre los que destaca el Gran Premio Especial, conseguido por Miguel Muñoz.

"Se trata de algo así como los Oscars del sector, por explicarlo de alguna manera", comenta Gonzalo Gallardo, empresario madrileño y ganador del primer premio de la categoría de Mejor Invención. "Es una pena, porque no se conoce mucho, pero creo que es bueno que se sepa. Al fin y al cabo España es el país que más premios se ha llevado este año y se debería contar que en esto también somos los mejores".

Entre los galardonados españoles se encuentran Yunke, ganador en la categoría de Grandes Ilusiones; Javier Botía, primer español que vence en el campeonato mundial de Mentalismo; Pere Rafart y Javi Benítez, en la categoría de Cartomagia; el equipo Tutti li Family, ganador en Magia Cómica; además de los ya mencionados Miguel Muñoz, gran triunfador de la noche en la categoría principal, y Gonzalo Gallardo, fundador de Illusiontek.

Un invento revolucionario

"Yo empecé en el mundillo desde muy pequeñito, como aficionado", explica Gallardo. "Pero lo dejé un poco de lado cuando comencé la carrera. Después, intenté regresar, porque comprendí que eso era lo que realmente me gustaba. La única diferencia es que esta vez me aproximé al sector no como artista, sino aplicando todo lo que había aprendido en Empresariales". De esa forma, hace cuatro años trató de materializar una "idea loca" que había tenido. "Contacté con Luis Valseca, un ingeniero, que me ayudó a desarrollar el Mindtek-system con el que acabamos de ganar el premio a la Mejor Invención". "No te puedo contar exactamente cómo funciona, porque como sabes, la magia se basa en el secreto. Pero a grandes rasgos te puedo decir que se trata de una herramienta de apoyo para el mago, sobre todo para ayudarle a controlar mejor los efectos del show, y hacer así que pueda ofrecer un mayor espectáculo". Durante el campeonato su invento ha generado un enorme interés entre los profesionales de primera línea del mundo, que han destacado su gran potencial a la hora de poder desarrollar una gran cantidad de nuevos números.

Por el momento, el reconocido David Copperfield ya tiene un prototipo. "Se lo regalé yo, para que pudiese probarlo". "En los próximos meses vamos a trabajar para perfeccionarlo y así ofrecer el mejor producto posible a nuestros futuros clientes", ha concluido.