El homenaje a Antonio Mercero que ha conseguido poner de acuerdo a todos los partidos políticos de Madrid

El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado por unanimidad una propuesta para homenajear al director y guionista Antonio Mercero, fallecido el pasado 12 de mayo. En algún lugar del céntrico barrio de Chamberí será colocada una cabina roja idéntica a la que él mismo utilizó para rodar la única película española premiada con un emmy: La cabina.

Todo empezó con un tuit, dos días después de la muerte de Mercero. Pasados solo unos minutos del pasado 14 de mayo, el guionista David Linares publicaba un mensaje en Twitter que iba a generar un revuelo inesperado. "Me encantaría que pusieran allí (la plaza en la que se rodó la película) una cabina igual, de manera permanente, como homenaje a Mercero. Madrid debería explotar más sus escenarios cinematográficos icónicos y convertirlos en reclamos turísticos", rezaba el texto. Al cabo de unas horas, la respuesta de la gente le impresionó.

"Yo me crié viendo Verano Azul y Farmacia de Guardia", explica Linares a este medio. "También vi La cabina, de pequeño, aunque no la entendí. Pero me marcó muchísimo, con esa música tan angustiosa… Por todo eso quería hacerle un homenaje a la figura de Mercero, tan importante para tantas generaciones. Escribí el tuit porque pienso que Madrid, que ha sido un personaje más en su filmografía, le debe un reconocimiento". En muy poco tiempo, la gente comenzó a compartir la iniciativa y las cosas cogieron forma. "Cuando me volví a meter en Twitter vi que tenía un montón de compartidos y que la propuesta se había hecho viral. Fue entonces cuando decidí formalizarlo todo a través de Change.org".

Se alcanzaron miles de firmas en pocos días, como estaba previsto. "Apoyó la iniciativa gente como Santiago Segura. Todo era muy ilusionante", dice Linares, que todavía no termina de creerse lo que ha conseguido. El siguiente paso, sin embargo, fue ponerse en contacto con los partidos políticos. "Contacté con Mar Espinar primero, del PSOE, y después con Sofía Miranda, la portavoz de cultura de Ciudadanos. Las dos se han portado genial y se hicieron partícipes desde el primer momento. Hablamos entonces con el PP, y por último con Ahora Madrid, y todos dijeron que sí". El martes pasado tuvo lugar la votación en el pleno del Ayuntamiento, y la propuesta fue aprobada por una mayoría aplastante. "Yo estuve presente, imagínate. No podía parar de pensar en cómo había sucedido todo. Escribo un tuit en pijama en mi casa y de repente me encuentro en el pleno, con Manuela Carmena, Begoña Villacís y todas esas caras que nos cansamos de ver por la tele", comenta Linares. "Para mí fue muy bonito por todo lo que significa. Que una propuesta cultural haya conseguido que los partidos político aparcasen sus diferencias y se pusieran de acuerdo por un rato".

Por el momento se desconoce el lugar y la fecha exacta en la que se colocará la cabina. "A principios de septiembre tenemos programada una reunión. Yo creo que el sitio idóneo es la plaza del Conde del Valle de Súchil, que está a escasos cien metros de donde se rodó La Cabina y que, por lo que he visto, no tiene todavía ningún monumento ni estatua, ni nada. Pero tampoco sé si la normativa permite que allí se pueda colocar, así que no puedo decir todavía en qué lugar acabará estando la cabina homenaje a Antonio Mercero".