La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, lo ha vuelto a hacer. En la toma de posesión del director del Instituto Cervantes, ha querido insistir en sus obsesiones feministas y ha dicho: "Hay que proteger a don Alonso, pero también a Sancho, a Aldonza y a Dulcinea, porque no hay mejor cultura que la igualdad".

Cada vez que se mete en asuntos culturales (¡y fue ministra de Cultura!), patina. Recuerden el episodio de Pixie y Dixie.

En fin, si por algo se caracteriza El Quijote es por la delicadeza, la precisión y el esmero con que Cervantes dibuja el gran número de personajes femeninos, de toda condición, que aparecen en sus páginas. Pues bien, de todas ellas, a Carmen Calvo solo se le ocurre mencionar a dos, que ni siquiera salen como personajes reales, sino solo en el recuerdo, la imaginación y los delirios de don Quijote… y que encima no son dos, sino que son la misma.

Total, que hoy nuestros poetas han querido tomar las voces de Aldonza y de Dulcinea para decirle un par de cositas a la ministra.

HABLA ALDONZA LORENZO

por Monsieur de Sans-Foy

Dícenme que eres Menistra

del mesmísimo Gobierno.

Manque sepas ya mi nombre,

por mi cuenta me presento

y declaro, sin vergüenza,

que soy Aldonza Lorenzo,

hija de Aldonza Nogales

y de Lorenzo Corchuelo.

Que mi patria es El Toboso,

y mi oficio es el manejo

de la artesa y el cedazo,

de la trébede y el cesto.

Y me ha dado el apechusque,

al saber que te parezco

yo presona que merece

figurar en los decretos.

Que me nombras pa ponerme

nada menos que de ejemplo

desas pláticas que gastas

pa tener a tós contentos:

a los barbas sin oficio

y a las hembras que, su cuerpo,

lo quisieran de ladrillo,

pa que no les den requiebros.

Que estás siempre de casquera

pa llevar a alguna al huerto

con "los puercos y las puercas"

"las torreznas y torreznos".

¿Camelarme a mí? ¡Pa chasco!

¡Quita allá, zurrapendejo,

que yo soy manchega y hembra

de muchísimo respeto!

Más mejor que Dulcinea,

que hace gárgaras de huevo

y se afeita los sobacos

cada mes, donde el barbero.

¡Vis con Dios, señá Menistra,

que me tiés al retortero!

No me pongas en tol chorro

del lenguaje tontigüeco,

porque, a mí, ni tú ni naide

vais a dármela con queso.

¡Vis con Dios, señá MenisTRAH!

(y perdón por el regüeldo)

HABLA DULCINEA DEL TOBOSO

por Fray Josepho

Soy princesa de La Mancha,

y mi nombre es Dulcinea.

Del ilustre don Quijote

siempre viví en la cabeza.

¡Oh paladín valeroso

de la grey caballeresca!

Es a mí a quien dedicaba

sus aventuras, sus gestas,

sus fazañas, sus victorias,

sus lides y sus proezas.

Es a mí a quien don Quijote,

dentro de su insana testa,

concebía en el Toboso,

como singular princesa

en los dorados alcázares

de aquella vecina aldea.

El de la Triste Figura

no estuvo ante mi presencia,

pues no soy de carne y de hueso,

sino una simple entelequia

que sacó de su magín

el tal Cervantes Saavedra

para escribirme en papeles

que un día llevó a la imprenta.

Don Quijote de La Mancha

quiso adornar con mis prendas

el recuerdo que tenía

de una tal Aldonza, hembra

de la que, siendo mancebo,

enamorado estuviera.

Y si esta Aldonza no sale

(excepto por referencias)

jamás en ningún capítulo

de la mentada novela,

qué decilles de mí misma,

que soy creación indirecta.

Pero para Carmen Calvo,

que es la vicepresidenta

del Gobierno socialista

que Pedro Sánchez ostenta,

parece que Aldonza y yo

semos personas diversas.

¡Por Dios bendito, ministra,

con tantas y tantas féminas

que Cervantes describió

en su excelente novela,

y vuesa merced va y nombra

a dos que somos la mesma!

Si acaso vuesa merced

por ventura se leyera

el libro de Don Quijote,

que es una lectura amena,

habría visto en sus páginas

aperecer muchas hembras,

Distintas todas y todas

descritas de forma excelsa.

Están la sobrina, el ama,

la ingeniosa Dorotea,

Teresa Panza y Sanchica

(humildes, francas e ingenuas).

Está, protofeminista,

la insobornable Marcela.

Está también Maritornes,

que es bondadosa, aunque fea.

Están Luscinda, Zoraida

(la mora que fue conversa),

la mocita doña Clara,

Ana Félix, la ventera,

la pobre dueña Rodríguez,

su señora la Duquesa,

Doña Clara y Ana Félix,

y las putas de la venta

(que era una la Tolosa

y la otra, la Molinera)…

Y muchas más que no pongo

por no hacer la lista extensa.

Así que, señora Calvo,

en vez de hablar tanto, lea.

A ver si al fin algún día

deja de decir simplezas.