'Juego de Tronos' vuelve a reinar en los Emmy

Juego de Tronos se alzó hoy con el Emmy a la mejor serie de drama, una categoría en la que se enfrentaba a The Americans, The Crown, Stranger Things, This is Us, Westworld y El cuento de la criada, según ha informado Efe. "El show no existiría sin la locura mágica de George R. R. Martin", concedió David Benioff, uno de los creadores de la serie junto a D.B. Weiss, quien indicó que la serie "es tan buena como la gente que la lleva a cabo".

"Tenemos al mejor reparto y al mejor equipo posible", sostuvo Weiss, quien mencionó en su discurso a España como uno de los lugares donde se ha terminado de rodar el formato estrella de HBO. Juego de Tronos, la serie más premiada y nominada en la historia de los Emmy, partía como la favorita en la 70 edición de estos premios gracias a sus 22 nominaciones.

De esta manera, la producción recupera el trofeo a la mejor serie dramática que ganó dos años consecutivos, en 2015 y 2016. El año pasado se ausentó de la ceremonia debido al retraso en el rodaje de su séptima temporada, que impidió que pudiera inscribirse a tiempo. El cuento de la criada, de la plataforma Hulu, fue la vencedora en 2017.

En el apartado de comedia, y en términos generales también, la gran triunfadora de la noche fue La maravillosa señora Maisel, con cinco grandes premios entre los que destacó, también, el Rachel Brosnahan como mejor actriz de comedia. Además, con la explosión de su serie, Amazon, mucho menos nominada que sus principales competidoras Netflix y HBO, logró tener un lugar destacado en la gala.

Entre el resto de ganadores destacados de la noche destacan Matthew Rhys como mejor actor protagonista de drama en The Americans; Claire Foy como mejor actriz protagonista de drama en The Crown; Bill Harder como mejor actor protagonista cómico en Barry y Rachel Brosnahan como mejor actriz protagonista cómica en La maravillosa señora Maisel. Por su parte, el único actor de Juego de tronos que venció en su categoría fue Peter Dinklage, como mejor actor de reparto en una serie dramática.