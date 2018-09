Libros, música y fútbol con Andrés Amorós

Comenzó su intervención en Es la mañana de Federico sin demasiadas sorpresas, con un aria de Händel, al estilo al que tiene acostumbrados a los oyentes. Pero pronto Andrés Amorós quiso cambiar de tercio e hizo resonar la melodía de You are my heart, la conocida canción de Rod Stewart. Para colmo, anunció como hilo conductor de ambas piezas tan distintas su relación con el fútbol, y lo explicó con dos anécdotas curiosas. "La pieza de Händel fue adaptada por un músico apellidado Britten, y su comienzo es muy reconocible para todos los amantes del fútbol", explicó. "La canción de Rod Stewart es una típica canción romántica, pero lo que menos gente sabe es que la modificó cuando el Celtic de Glasgow ganó 2-1 al Barcelona". Introdujo un estribillo que decía así: "Eres el Celtic, el United, pero, cariño, he decidido, eres el mejor equipo que yo he visto".

La razón de tanta temática futbolera tenía que ver con el libro que quería comentar: Genios del fútbol. "Un libro cortito y ameno", editado por El Paseo Editorial, y escrito por el uruguayo, residente en Sevilla, Joaquín Dholdan. "Son solo 125 páginas", explicó Amorós, "en el que se van solapando anécdotas de personajes del mundo de la cultura y su relación con ese deporte". Para ilustrar algunas de esas historias, no pudo resistir la tentación de hacer sonar otras dos canciones: Garrincha, del cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa, y Betis, de Silvio Fernández Melgarejo.

"El libro está muy bien. Cuenta algunas cosas muy curiosas", concluyó. Como la historia de cómo Nabokov dejó de jugar al fútbol, el día de su 50 cumpleaños; cómo convenció Andy Warhol a Pelé para que se dejara retratar; o algunas impresiones sobre el fútbol de literatos como Borges o Sartre.