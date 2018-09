El presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación, Jesús Marrodán, ha comentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio las lagunas que hay con el informe sobre el adoctrinamiento en las aulas catalanas que ocultó el Gobierno de Mariano Rajoy y que la actual ministra Isabel Celaa ha echado por tierra.

Marrodán ha asegurado que están "perplejos" y que no entienden "que no se subsanen los errores" que la ministra Celaa ha dicho que presenta el citado informe. Cree que si el ministerio de Educación tiene tan claro que el informe no está completo "lo más lógico" es que "complete de forma rigurosa el documento".

El presidente de los inspectores ha dicho que se elaboró por "las quejas de entidades fijas y algunas familias" a las que "había que darles respuesta" y que "la mejor respuesta es un documento serio".

Otro de lo asuntos clave en este caso es la fecha de elaboración del informe. Jesús Marrodán ha indicado que "es uno de los secretos mejor guardados del anterior Gobierno" y que "mucha gente pensaba que no existía porque estaba todavía haciéndose". Además duda de que "un estudio que comprenda 125 libros de texto sea un estudio tan lamentable, puede haber erratas o deficiencias, pero como nadie conoce el estudio tenemos que opinar de lo que opinan otros. No creo que cueste tanto difundirlo".