Estados Unidos rememora la ayuda olvidada de España en su independencia de Inglaterra

Durante los meses de abril, mayo, junio y julio, el Lousiana State Museum de Nueva Orleans, en colaboración con Iberdrola, ofreció una exposición conmemorativa que pretendía explorar la influencia de España en el desarrollo de Nueva Orleans, su apoyo a la revolución de las Trece Colonias y el perdurable legado español en la cultura estadounidense. La muestra, que llevaba por título Recovered Memories. Spain, New Orleans and the Support for the American Revolution, reunió más de 200 piezas históricas, entre mapas, trajes, piezas de diversa índole y obras de arte, y dio a conocer a destacadas figuras españolas cuya vida ejerció una poderosa influencia en el nuevo país emergente.

La primera de las cuatro salas de la exposición situaba al visitante en el contexto histórico de la España de finales del siglo XVIII; un tiempo de reformas y transformaciones impulsadas por el monarca ilustrado Carlos III. Los dos siguientes espacios explicaban los pormenores de la ayuda económica y militar prestada por España, así como las batallas en las que la participación española resultó decisiva para el triunfo de la independencia. Al mismo tiempo, homenajeaban a algunos personajes españoles que protagonizaron episodios determinantes como Bernardo de Gálvez, Diego María de Gardoqui o Francisco de Saavedra. Para acabar, la última sala se detenía en la fuerte presencia social, cultural y empresarial de España en Estados Unidos desde finales del XIX hasta nuestros días.

Varias instituciones destacadas como el Museo del Prado, la Biblioteca Nacional de España o el National Park Service de Washington cedieron diversas obras entre las que destacan algunas de pintores tan reconocidos como Goya, Zuloaga o Sorolla, así como objetos históricos importantes.

Un libro inspirado en la exposición

A raíz de esa iniciativa, el escritor Arturo Pérez-Reverte se lanzó a la edición de un libro que ha sido titulado Bajo dos banderas, y que está compuesto por 12 relatos que narran diferentes episodios de España en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. La obra, editada por Zenda, ha reunido a una docena de las firmas más relevantes de la escena literaria española actual, como son Juan Eslava Galán, Espido Freire, Agustín Fernández Mallo, Susana Fortes, Luz Gabás, Juan Gómez-Jurado, Emilio Lara, Cristina López Barrio, José María Merino, Arturo Pérez-Reverte, Clara Sánchez y Lorenzo Silva.