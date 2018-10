Una obra de Banksy se autodestruye justo después de ser subastada por un millón de euros

Una famosa obradel artista británico Banksy, cuya verdadera identidad se desconoce, se autodestruyó parcialmente tras ser subastada por 1,04 millones de libras (1,18 millones de euros) en la casa de subastas londinense Sotheby’s.

El propio creador difundió el viernes una fotografía en la red social Instagram del momento en que el lienzo "Girl With Balloon" ("Niña con globo"), inspirado en una obra previa, se hace trizas al pasar por una trituradora de papel instalada en la parte inferior del marco.

Justo después de caer el mazo de la subasta, comenzó a sonar una alarma desde el cuadro, que al momento comienza a caer por la trituradora. "Going, going, gone!", escribe Banksy debajo de la imagen, en alusión a las palabras que pronuncia el subastador cuando adjudica una obra a un cliente y que pueden traducirse como "se va, se va, se ha ido".

En el propio vídeo de la subasta, el director de arte contemporáneo de Sotheby's, Alex Branczik, admite que acaban "de ser Banskyzados" mientras el resto de asistentes a la subasta reacciona también sorprendido. La casa de subastas está estudiando qué pasos tomar tras el incidente.

La pieza subastada anoche, de 2006, muestra a una niña que trata de alcanzar un globo en forma de corazón. Era una versión en lienzo de un diseño que primero apareció como grafiti en una calle del este de Londres, y que en 2017 fue elegida la obra favorita de la nación.