Salvar el Archivo de Salamanca tacha de "vergonzosa" la nueva concesión de Cultura a los separatistas

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, informó este lunes de que "si lo técnico no atasca lo político" el primer trimestre de 2019 es una "fecha perfecta" para "poner fin al conflicto" de los llamados papeles de Salamanca.El ministro presumió del acuerdo alcanzado con la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca sobre este asunto y explicó que "queda muy poco para terminar su cumplimiento" ya que en base a los criterios que marca la ley "quedaría por devolver muy poquita documentación".

Sin embargo, la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca está lejos de compartir estas felicitaciones. Su presidente, Policarpo Sánchez, aseguró a Libertad Digital que este acuerdo se traduce en que "el Gobierno de Pedro Sánchez va a entregar más documentos a la Generalidad separatista". "Son los papeles que en 2014 el Partido Popular había retenido por no estar conforme a la ley, pero que ahora el Gobierno da el OK. Es una muy mala noticia, es vergonzoso, es una concesión más a los separatistas", explicó Policarpo Sánchez. "A cambio —continuó—, en lugar de devolver los 400.000 documentos que retienen, van a devolver cuatro migajas".

El ministro de Cultura afirmó que una vez que la comisión técnica finalice sus trabajos de identificación de documentación, este informe será elevado al pleno del patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica, que se reunirá "previsiblemente" el próximo mes de enero.

Salvar el Archivo de Salamanca prevé tres acciones para detener esta nueva "concesión a los separatistas". "El 20 de diciembre vamos a entregar en el Ministerio de Cultura un escrito, elaborado por nuestro equipo jurídico, para que se exija a la Generalidad todos los documentos. Si la Generalidad no obedece, exigiremos al Gobierno que emprenda acciones judiciales para hacer cumplir la ley. Sino lo hace, seremos nosotros quienes emprendamos acciones judiciales contra el Gobierno y contra la Generalidad", explicó Sánchez.

El presidente de la asociación no duda en que será necesario llegar hasta el último paso visto el panorama político actual: "Pedro Sánchez no va a ordenar cumplir la ley. Si no lo hace en otros temas, menos lo harán con el Archivo de Salamanca".

La asociación lleva años luchando por "hacer justicia". El pasado octubre, Policarpo Sánchez denunció en Es la mañana de Federico, de esRadio, el nuevo intento de expolio que estaba pactando el Gobierno y la Generalidad de Cataluña para sacar 43.000 documentos del centro documental salmantino. El interés de Cataluña en estos documentos es "puramente ideológico". "Muchas familias sufrieron crueles asesinatos en Barcelona. Eso es lo que contienen esos papeles y por eso la Generalitat quiere llevárselos, para ocultar la Historia, para evitar que se conozcan los crímenes que cometieron", aseveró el investigador.

En este sentido, el Senado admitió a trámite la moción por la que se insta al Gobierno a apoyar y preservar la integridad del Archivo de la Guerra Civil Española. En ella se pide al Gobierno que se abstenga de realizar entrega documental alguna, así como que, de acuerdo con la ley y las resoluciones judiciales, exija y actúe ante la Generalidad para que devuelva al Archivo de Salamanca toda la documentación indebidamente recibida desde 2006.