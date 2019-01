Denuncian que "Cultura prepara el mayor engaño en la historia del Archivo de Salamanca"

El presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, ha alertado de que "el Ministerio de Cultura prepara el mayor engaño en la historia del Archivo de Salamanca, queriendo dar por cerrado el conflicto, en estos primeros meses del año, con una devolución ínfima de documentos a cambio de entregar a los separatistas los documentos que quedaron bloqueados en 2014".

En un acto convocado por el presidente de la asociación, en el que estuvo acompañado por el jurista Mario Conde, el periodista Hermann Tertsch o el historiador Antonio Piedra, entre otros, denunció "la pasividad del Ministerio de Cultura porque ni cumple ni hace cumplir la ley a la Generalidad de Cataluña".

"Para lograr que la Generalidad separatista catalana cumpla la Ley y devuelva al Archivo de Salamanca todos los documentos que retiene ilegalmente en su poder,estamos dando la batalla en cuatro frentes: social, político, legal y cultural", explicó Policarpo Sánchez.

"El 28 de enero, hemos entregado para su firma el manifiesto de nuestra asociación a los candidatos a la Alcaldía de Salamanca y a los partidos que aún no los hayan designado. Ya tenemos el apoyo del Grupo Municipal Popular y su candidato a la Alcaldía, así como la firma del candidato de CONTIGO Salamanca. Aunque aún no ha designado Ciudadanos, este grupo nos ha hecho llegar también su apoyo de forma verbal y lo hará por escrito en cuanto se reúna su dirección. VOX lo firmará a través de su Secretario General, y aún no hemos tenido respuesta de Ganemos Salamanca ni del candidato del PSOE, si bien aún es pronto y confiamos que su decisión sea apoyar también que no se entreguen más documentos a los separatistas catalanes y que estos devuelvan todos los documentos que corresponde en cumplimiento de la Ley", explicó Policarpo Sánchez.

La Asociación ha presentado ya ante la Subdelegación del Gobierno en Salamanca el requerimiento al Ministerio de Cultura para la devolución, con carácter inmediato de los documentos transferidos al Gobierno de Quim Torra, así como el traslado a Salamanca, también inmediato, de todos los documentos que no han sido digitalizados y "los que han sido presuntamente entregados a titulares inexistentes o personas físicas o jurídicas que no tienen vínculo con los documentos".

El periodista Hermann Tertsch manifestó en rueda de prensa que es imperativo "poner fin a las tropelías que se han hecho y siguen haciendo a manos de los separatistas y en contra de la ley, con la única finalidad de reescribir el pasado para modificar el presente".