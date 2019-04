Es una de las grandes proezas de la historia. En 1519, 239 hombres se embarcaron para hacer algo que nadie había hecho hasta ese momento: circunnavegar todo el planeta. Sus cinco embarcaciones partieron de Sevilla gracias a la financiación de la Corona española. Al mando de la aventura iba el navegante portugués Fernando de Magallanes, que había ofrecido antes su audaz aventura al rey de su país y había recibido un sonoro no por respuesta.

Las cinco naves se dirigieron hacia las Islas Canarias y, desde ahí, cruzaron el Océano Atlántico hasta la costa brasileña. Siguieron el litoral hacia el sur para bordear el continente por lo que ahora se conoce como el Estrecho de Magallanes. En esa zona llegó el primer motín. Sofocado el mismo, pusieron rumbo hacia Asia, no encontrando tierra firme hasta las Islas Marianas (isla de Guam). Tres meses sin pisar tierra firme en los que el hambre y el escorbuto se cebaron con la tripulación.

De las Marianas a Filipinas, donde muere Magallanes en batalla. Y es entonces cuando se puso al mando el español Juan Sebastián Elcano. De las Filipinas a la costa africana, que fueron bordeando tratando de evitar buques y puertos portugueses. No en vano, el país vecino ya había hundido una de las naves de la expedición. Finalmente llegaron a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el 6 de septiembre de 1581. Llegaron únicamente un barco y 18 tripulantes con Elcano a la cabeza.

Una gesta que ha sido revisada por cuestiones diplomáticas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha pactado con el Gobierno de Portugal una versión común que comparte el protagonismo de la aventura iniciada por Magallanes y concluida por Elcano, convirtiendo el viaje alrededor del mundo en una "gesta ibérica" con apoyo europeo y que resta cualquier tipo de méritos a la Corona española, financiadora e impulsora de la misma.

Así lo han presentado este lunes por la mañana la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el ministro portugués de Negocios Extranjeros, Augusto Santos Silva, en un acto en el Cuartel General de la Armada, donde han estado apoyados por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Cultura, José Guirao. Y así lo presentaban horas después los mismos dos protagonistas en Lisboa, la capital portuguesa.

La número dos del Gobierno ha hablado en todo momento de la circunnavegación como una "gesta ibérica" y "europea" y ha destacado que "nos sentimos muy reconfortados por poner en valor este hecho tan significativo para la humanidad, desde nuestros países y desde el conjunto de Europa".

Calvo no ha sido la encargada de quitar cualquier tipo de heroísmo u orgullo nacional a la magnífica aventura emprendida bajo el auspicio de la Corona española. Para ello ha habido un tercer invitado, el historiador y escritor José Álvarez Junco. Él ha dicho que "los sujetos políticos actuales -España y Portugal- no son los mismos de hace 500 años" y que "en esta conmemoración hay lugar para muchas cosas nuevas, pero no para las glorias nacionalistas actuales".

Este acuerdo para restar todo tipo de méritos a nuestros país y otorgar a Portugal una participación que no tuvo choca de frente con el informe hecho público hace unas semanas por la Academia de la Historia, que confirmó la "plena y exclusiva españolidad" de la primera vuelta al mundo y que se realizó ante "los intentos de las autoridades portuguesas de capitalizar la paternidad de la gesta".

Acciones conjuntas España-Portugal

Los gobiernos de España y Portugal han pactado una serie de actos y acciones conmemorativas. En total, 193 eventos que tendrán lugar durante algo más de tres años, el mismo tiempo que tardó la expedición en circunnavegar el planeta, y que tendrá lugar tanto en territorio nacional de los dos países como en aquellos en los que paró la expedición: Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Filipinas, Indonesia, Timor Oriental, Brunei, Mozambique, Sudáfrica o Cabo Verde.

Entre estas acciones está la de presentar la Ruta de la Circunnavegación al planeta como candidata a Patrimonio Mundial de la Humanidad; realizar exposiciones itinerante sobre la Circunnavegación organizadas conjuntamente por los ministerios de Cultura de ambos países; o la elaboración de un estudio conjunto sobre la "Proyección mundial del español y del portugués", promovida por los Institutos Camões y Cervantes.

Se han comprometido asimismo a que los buques escuelas de ambos países, el Sagres (Marina lusa) y el Juan Sebastián Elcano (Armada española), realicen la ruta Magallanes-Elcano en los años 2020-2021; y que los ministros de Cultura de ambos países presenten una declaración en la Unión Europea sobre el significado de la Circunnavegación; y la coproducción de una serie televisiva sobre el viaje.