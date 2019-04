Rosalía, imparable: la cantante llega a la última temporada de 'Juego de tronos'

La cuenta oficial de la serie de HBO de Juego de Tronos ha confirmado los nombres de algunos de los artistas que formarán parte de la banda sonora de la última temporada de la exitosa ficción. Entre ellos, sorprende la participación de una cantante española: Rosalía.

Music is coming April 26. #GameofThrones pic.twitter.com/PcLPW45uZH — Game of Thrones (@GameOfThrones) April 9, 2019

La cantante continúa así con su éxito arrollador. Hace unas semanas, la catalana anunció una gira norteamericana de cuatro conciertos propios en los que, dejando al margen su presencia en festivales, actuará por primera vez en solitario. Las citas serán en Los Ángeles (17 de abril, The Mayan), San Francisco (22 de abril, The Regency Ballroom), Nueva York (30 de abril, Webster Hall) y Toronto (2 de mayo, The Rebel). Las entradas se agotaron en pocos días.

Con su participación en Juego de tronos, que se estrenará el próximo 17 de abril, da un paso más en su carrera internacional.