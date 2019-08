La mezzosoprano Patricia Wulf, una de las nueve mujeres que han acusado al tenor Plácido Domingo de acoso sexual, mantiene en sus redes sociales referencias a su pasado como cantante y presume de haber actuado junto al hombre que habría abusado de ella. En su perfil en LinkedIn, Wulf, que en la actualidad es agente inmobiliaria, dice que en el pasado fue solista y cantó "con algunos de los artistas más famosos del mundo, entre ellos Plácido Domingo y Mirella Freni". "Aunque echo de menos el escenario, las luces, y, sobre todo, morir sobre las tablas, estoy muy feliz en el sector inmobiliario y la flexibiliad de que disruto", añade Wulf en su presentación.

El perfil de Wulf en LinkedIn

El testimonio de Wulf y de otras ocho mujeres que no han querido dar su nombre han extendido las sospechas sobre Plácido Domingo. Las acusaciones de Wulf se remontarían a los años 80 y fueron lanzadas en un reportaje de Associated Press, en el que la estadounidense, de 61 años, dice que fue presionada para mantener relaciones sexuales con el tenor. Domingo ha alegado en su defensa que creyó "siempre" que todas sus "interacciones y relaciones" con mujeres eran "bienvenidas y consensuadas".

Varias compañeras de Plácido Domingo han salido en defensa del tenor, entre ellas las españolas Nancy Fabiola Herrera, Ainhoa Arteta y Paloma San Basilio. Herrera ha cuestionado las acusaciones en un comunicado: "Veo cosas que no me cuadran. Huele a venganza asolapada". También alude al hecho de que Wulf citara a Domingo en su currículum en internet: no comprende que "la persona que sí da la cara al acusarlo lo pone como referencia de que ha trabajado con él en su página de trabajo".

"¿Por qué esperar 30 años a denunciar cuando las leyes americanas hace mucho que protegen ante el abuso de poder? ¿Por qué hacerlo con un medio de prensa y no directamente en juzgados? ¿Por qué ponen el miedo 'al veto a la carrera' como justificación al consentimiento a tener relaciones, que -por lo que leí-, nunca fueron a la fuerza?", se pregunta en un comunicado enviado a Efe en el que apunta que "muchas de sus colegas" piensan igual que ella. "Como mujer y artista -añade-, puedo decir, que en los 25 años que he tenido oportunidad de trabajar junto a Plácido, nunca tuvo un comportamiento impropio conmigo. Siempre ha sido una persona cariñosa, respetuosa, galante, protectora y tremendamente generosa".

En similares términos se ha expresado la soprano Ainhoa Arteta, que ha dicho de Domingo que es "un caballero" y "la persona más respetuosa" que ha conocido en su vida: "Es todo una calumnia" y "una canallada", ha dicho. En declaraciones a varios medios, ha destacado cómo el tenor la ayudó "muchísimo" al principio de su carrera y "jamás, y lo puedo decir sobre una Biblia o un polígrafo, me ha pedido nada a cambio".

"Es un caballero por encima de todo, un señor al que le pueden gustar las mujeres ¿Y qué hay de malo en eso? ¿A cuántos hombres le gustan las mujeres?. Antiguamente esto se llamaba ligar si es que se le llama de alguna manera, pero de esto a que hagan ver que es un acosador cuando es la persona mas caballerosa y respetuosa que he conocido en la vida, jamás de los jamases".

Por su parte, la cantante Paloma San Basilio ha dicho que siempre fue con ella "un caballero" y lamenta "enormemente" en un comunicado "los comentarios que se están vertiendo en prensa sobre él. "Solo puedo afirmar que el señor Domingo siempre fue un caballero conmigo, un gran compañero y un generoso artista, de los que no abundan, y con el que tuve el privilegio de compartir escenario", indica San Basilio como respuesta a "las numerosas llamadas recibidas" para que se pronuncie sobre el particular. Como testimonio de ello, añade, "hay un especial de televisión del que pudo disfrutar mucha gente y en el que se ve claramente su compañerismo, entrega, respeto y talento".