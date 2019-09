Rosa Belmonte

Los tebeos antisemitas de un joven Yann Moix están empañando (o no) la promoción de Orléans, su última novela. El escritor, de 51 años, ya puso de los nervios a muchos (a muchas y los feministos) cuando la obra que vendía era Rompre y dijo que se sentía incapaz de amar a una mujer de 50 años, que las de su edad le parecían demasiado mayores. Una bagatela al lado del humorista David Chapelle despreciando los coños de 36 años. El otro día, leía en El Mundo una entrevista a Siri Hustvedt. Ante la pregunta de Pablo Pardo de si hay un sesgo contra la mujer en el mundo de la literatura, contesta que lo hay en el mundo en general. Breaking News, no te digo.

"No estoy segura de que sea peor en el mundo literario que en otros campos, aunque sí creo que en ciertos terrenos que son codificados como femeninos o blandos, como la literatura o las arte en general, la mujer es, como explico en un ensayo, doblemente feminizada, porque es una mujer, y las novelas, por ejemplo, son cosas femeninas. Pero un hombre novelista masculiniza la cosa, simplemente por el hecho de ser un hombre. Y eso, a su vez, eleva al hombre en cuestión. Cualquier cosa masculina está por encima de cualquier cosa femenina. No se me ocurre ningún campo en que eso no sea cierto". Más breaking news, no te digo, bis. No sé si su ensayo es anterior (me temo que posterior) al de Pierre Bordieu. En La dominación masculina (1988) sostiene que como la masculinidad es una especie de nobleza, cuando los hombres se apoderan de alguna actividad y la sacan fuera de la esfera privada la transforman en otra cosa mejor. Ahí están cocineros y modistos frente a cocineras y modistas.

El chef estrella británico Marco Pierre White, de 57 años, acaba de decir en una entrevista en Irish Independent que las mujeres no pueden soportar la presión de una cocina. Que son demasiado emocionales y además poco fuertes para llevar sartenes, ollas o cazuelas pesadas. Este hombre no ha visto mujeres españolas hacer migas. Que los hombres pueden aceptar la presión mejor porque no se toman las cosas de manera personal. Es verdad que si ves Deliciosa Martha o su versión americana Sin reservas compruebas que esas tías están como cabras. Pero si ves The Restaurant, la serie sueca, también puedes observar a un cocinero con un genio ridículo (antes de que el protagonista se haga con la cocina). Pero son tres ejemplos sin importancia, que ni siquiera habría que dar. Claro que hay menos cocineras en el estrellato de los restaurantes que cocineros, pero, volviendo a la mujer de Paul Auster, la cocina no va a ser distinta de lo demás. ¡Ni la cocina! También hay más escritores que escritoras entre los mejor considerados. Lo curioso es lo que dice Bordieu. Que es algo de lo que se han apoderado los hombres convirtiéndolo en algo mucho mejor (que algunos serán mejores, pero no todos). Menos mal que Pedro Sánchez quiere explorar con Pablo Iglesias "nuevas formas de masculinidad". Unos tiarrones con más ego que pelos.

Por supuesto, lo más suave que han llamado a Marco Pierre White es dinosaurio. Neil Rankin, de Temper, ha dicho que la única diferencia entre hombres y mujeres en la cocina es que los hombres no tienen que escuchar estas mierdas todos los días.

Cuando Rajoy fue el programa de Bertín Osborne se le ocurrió soltar que en Galicia las que cocinan bien son las mujeres. Hombre, en Galicia y en toda España. Ni que recordar que muchos le recriminaron que estaba menospreciando a las mujeres. Demonios, estaba reivindicándolas. Que no nos han dejado ni la cocina.