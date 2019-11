Felipe VI agradece a Cercas su defensa del carácter democrático de la monarquía

El Rey Felipe VI ha agradecido este jueves al escritor y columnista Javier Cercas durante la gala de entrega del XXXVI Premio de Periodismo Francisco Cerecedo la publicación de una columna en la que defiende el carácter democrático de la monarquía. "Coincidir y disentir es consustancial en una democracia. Pero no tengo duda, Javier, de que tú y yo compartimos —como todos los que estamos aquí, faltaría más— muchas ideas, muchos valores y, sobre todo, compartimos las mismas convicciones democráticas", ha aseverado Felipe VI. "Permitidme que me dirija a nuestro premiado de una manera más

personal. Quiero agradecerte, Javier, el sentido final, la razón última, del artículo que escribiste en El País Semanal el 13 de enero de este año", ha continuado el Rey.

El monarca se ha expresado así en alusión al artículo "¿Para qué sirve hoy la república?", en el que el columnista lamenta que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, "fomente problemas ficticios en vez de intentar resolver problemas reales". La pieza escrita por Cercas es una respuesta al artículo que el líder de la formación morada publicó en noviembre de 2018 y que, bajo el título "¿Para qué sirve hoy la monarquía?", defendía la instauración de una nueva república.

El premiado, que reconoce no ser monárquico, no cree que la república "sea la solución a ninguno" de los problemas de los españoles. La opinión de Cercas viene fundamentada en un recorrido que comienza en los años treinta, cuando "monarquía significaba dictadura y república democracia". "Hoy eso no ocurre, porque nuestra monarquía es democrática, es decir, una monarquía basada en los principios republicanos y por tanto heredera en la práctica de la última democracia de nuestro país, la II República", incide Cercas.

Por todo ello, Felipe VI ha querido dirigirse "de una manera más personal" al escritor, al que ha mostrado su "respeto y reconocimiento" por su "coraje y valentía en unas circunstancias que no son fáciles". "Y lo hago como persona y como Rey, por tu firme defensa de la legalidad democrática y de la libertad", ha apostillado.

Recuerdo a Rafael Sánchez Ferlosio y a Pepe Oneto

En su discurso, el Rey también ha querido destacar que, en su obra, Cercas "huye de la equidistancia entre Estado de Derecho y quienes pretenden destruirlo". "Nuestro premiado ha sabido, con serenidad, sensatez y rigor, poner el foco en lo sustancial, rechazando lo accesorio y centrándose en el irrenunciable interés general de toda la sociedad", ha apuntado. Asimismo, Felipe VI ha elogiado a Cercas por compartir "la originalidad y la agudeza en el análisis de la realidad" de Rafael Sánchez Ferlosio. En este punto, ha querido recordar la figura del "muy recordado" Pepe Oneto, que falleció este mismo año.

Para el monarca, el premiado es, además, "el escritor que deleita con sus historias, el periodista que descodifica la información y el intelectual que plantea retos, que incomoda con sus reflexiones y que importuna". "Mi enhorabuena coincide, como subrayaba Camus, en que lo difícil del éxito no es lograrlo, sino merecerlo y Javier Cercas lo ha merecido", ha añadido.

En este sentido, el Rey ha destacado que Cercas "escribe con letra propia que se distingue de los ecos, antepone la reflexión autónoma a lo inmediato e inconexo, se expresa con la valentía que en ocasiones requiere la normalidad, es ajeno a extremismos sin disculparse por alentar la conciencia cívica y moral, y se posiciona en favor del bien común antes que replegarse hacia la comodidad individual".

Por último, Felipe VI, en su condición de presidente de honor de la Asociación de Periodistas Europeos (APE), ha animado a los que la integran a defender siempre "el mejor periodismo, el que se compromete con la defensa de las libertades consagradas en la Constitución".

Se une a Pepa Bueno, Enric González, Rubén Amón o Iñaki Gabilondo

"La APE ha sabido conjugar esta dimensión europeísta con un sentido verdaderamente universal, que, en el caso de España, pasa también por el afecto y el reconocimiento de la dimensión iberoamericana que es igualmente indisociable de nuestra historia y de nuestra identidad", ha zanjado.

En este contexto, ha dado la enhorabuena a la APE por las 36 ediciones de los premios, que señalan "una continuidad necesaria definida por" muchos "nombres propios conocidos y admirados más allá de las opiniones o del medio" al que pertenecen.

Dotado con 24.000 euros y una medalla diseñada por el escultor Julio López, el premio de Periodismo 'Francisco Cerecedo' es convocado anualmente por la Asociación de Periodistas Europeos, bajo el patrocinio de BBVA.

Javier Cercas se ha unido así a una nómina de premiados integrada por Rubén Amón, Florencio Domínguez, Claudio Magris, Félix de Azúa, José Antonio Zarzalejos, Xavier Vidal-Folch, Michael Ignatieff, Miguel Mora, Pepa Bueno, Enric González, Bárbara Probst Solomon, Soledad Gallego-Díaz, Sylvain Cypel, Juan José Millás, Antonio Tabucchi o Iñaki Gabilondo.