El presidente de LD, Federico Jiménez Losantos, recogió este miércoles en el Hotel Wellington de Madrid el Premio Libertad 2019, concedido por el Club Liberal Español a Libertad Digital por, según el presidente de la entidad, Fernando Entrena, "defender la libertad" de una forma constante y desde la independencia: "Para los que creemos en la libertad, Federico es un estímulo y nos da un balón de oxígeno". Tras recoger el diploma, el director de Es la mañana de Federico de esRadio pronunció un discurso en el que se remontó a los orígenes del "régimen liberal democrático" español, hasta llegar a "la cuestión de fondo" del presente: "Los liberales tenemos que prepararnos para la resistencia. Todo pinta muy mal y no hay oposición".

Jiménez Losantos expuso que la Escuela de Salamanca "desarrolló el comienzo real de la Economía como ciencia" y que, desde el final del siglo XV hasta comienzos del XVII, en España "se piensa la libertad como no se ha hecho nunca". Recordó que, en nuestro país, "la libertad no es una fruta moderna, no es una fruta importada", y citó, entre otros, al padre Mariana, a Jovellanos o a su paisano Isidoro de Antillón, quien en las Cortes de Cádiz prohibió "la delación y el tormento; luego presenta una ley contra el castigo físico de las escuelas, y una ley contra la esclavitud. Era uno de los grandes defensores de la soberanía nacional".

El presidente de LD continuó señalando cómo, "a lo largo del siglo XIX, se va abriendo el liberalismo en España" y que, con la Restauración, se consigue la "estabilidad del sistema liberal democrático".

Refiriéndose al presente, Jiménez Losantos criticó que "el duopolio maldito de la televisión, creado por Zapatero, blindado por Rajoy y disfrutado por esta horda, hace que prácticamente toda la televisión sea procomunista, y que se esté urdiendo un Gobierno cuya matriz básica es el comunismo". El galardonado denunció que el Estado de las Autonomías ha vuelto "a poner fronteras donde el liberalismo clásico las abolió" y que, con este modelo, "5 diputados nacionalistas, con el veto a los Presupuestos, se pueden cargar cualquier proyecto nacional". "Vivimos bien, pero vamos muy mal. Porque la libertad es, sobre todo, un bien moral. No es simplemente un hecho material", añadió.

El presidente de LD señaló las diferencias entre el concepto de "dinero" y el de "propiedad" –"La propiedad exige la ley, y la ley exige la libertad. Y no hay otra salida"– y remató su discurso animando a los liberales a prepararse "para la resistencia", porque "todo pinta muy mal" y la oposición está ausente: "Mientras la derecha piense que estamos ante un cambio de régimen y no ante un cambio de Gobierno, esto no tiene solución. De aquí a dos años, no quedan ni los rabos".

"Esto se va a pulverizar"

En el turno de preguntas, Jiménez Losantos se refirió a las "nacionalidades" de las que habla la Constitución, "un arreglo para que, entonces, Barcelona fuera la ciudad donde más se votó" la Carta Magna que, con el paso de los años, "se ha vuelto en contra". "Estamos ante una Constitución en la que el acuerdo primero, el consenso, ha sido bueno al principio. ¿Qué ha pasado luego? Que los partidos se han quedado las instituciones", agregó.

Refiriéndose al presidente del Gobierno en funciones, el presentador de Es la mañana de Federico dijo que "Sánchez siempre ha elegido el mal" e insistió en la crítica al mutismo de los partidos de la derecha. Así, señaló que Pablo Casado, junto a Inés Arrimadas, "debería estar todos los días encadenado en La Moncloa, diciendo: ‘¡Queremos un Gobierno que defienda a España!". También tuvo palabras para Vox: "Lo peor son los nuevos ricos: no sirvas a quien sirvió, dice la sana sabiduría popular española".

Y, de nuevo, Jiménez Losantos instó, sobre todo, a PP y Vox –sí que destacó la última propuesta "constitucionalista" de Arrimadas– a que rompan su silencio: "En el nuevo régimen no hay alternativa: esto se va a pulverizar. ¿Qué alternativa quedó en Croacia cuando se fue a la guerra con Serbia? Ninguna. Hasta mi paisano Lambán está aterrorizado porque quieren un pedazo de Huesca y otro de Teruel. O hay ahora un Gobierno constitucional, o tardaremos mucho en tenerlo".