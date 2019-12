Internet contra la magia de la Navidad

Un estudio inglés ha cifrado en más de un millón los niños que dejan de creer en Papá Noel por las búsquedas en Google, según ha informado la plataforma web losreyesmagosexisten.com, que apuesta por la mantener la magia del Día de Reyes o Papá Noel.

El acceso temprano a móviles y tabletas provoca que muchos niños pierdan la ilusión en figuras como la de los Reyes Magos. Alexa, de Amazon ya tiene respuestas preparadas para niños inquietos que preguntan por los Reyes o Santa Claus.

Hace unos días el diario británico Daily Mail titulaba "Google está aplastando la ilusión a 1,1 millón de niños". Era el resultado de un informe de la empresa de test escolares 'Exam paper' creada por varios profesores.

El estudio señalaba que mayoritariamente todas las entradas a la búsqueda de "¿es real Santa Claus?" negaban esa existencia. "La ilusión de los más pequeños, construida a lo largo de su infancia, borrada en un simple clic", ha señalado el periodista Gabriel Cruz creador de la la web www.losreyesmagosexisten.com con la que pretende justificar con un razonamiento más cercano a la actualidad por qué los Reyes Magos existen.

Por ejemplo, en la web se responde a la pregunta "¿Cómo saben los Reyes Magos cómo nos hemos portado?" la respuesta es "A través del Big Data". "En el fondo es una paradoja. Un contenido que es puramente infantil y buscado por ellos como la pregunta '¿existen los Reyes magos?' arroja una respuesta que les hace perder la inocencia haciéndoles más adultos". Google no puede cambiar discrecionalmente el orden de los resultados puesto que obedece a la relevancia que tienen en Internet. Me figuro que aún se seguirán sonriendo de mi inocencia cuando llamé a Google explicando este fenómeno. Pero como ellos no pueden cambiar los resultados de esa búsqueda, era necesario hacerlo desde dentro", ha expuesto Gabriel.