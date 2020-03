Ernesto Sevilla dona 10.000 euros al hospital de Albacete por el coronavirus

Mientras el número de infectados por coronavirus continúa aumentando en toda España, diversas iniciativas tratan de paliar lo mejor posible los efectos de la epidemia. Una de ellas es "Albacete Ayuda", una iniciativa solidaria que quiere dotar de recursos sanitarios a la ciudad manchega, y que ha ganado notoriedad en las redes sociales gracias a la labor que ha realizado, entre otros, Ernesto Sevilla.

Además de compartir la iniciativa en su perfil de Instagram, el cómico ha donado 10.000 euros a la causa ya que, según ha explicado en una entrevista en El digital de Albacete, toda su familia vive allí: "Tengo familiares mayores y sé que en Albacete se está empezando a pasar regular, faltan medios y materiales, no solamente en los hospitales, sino también en residencias, policía, bomberos…", explica, antes de lamentar que su donación particular se haya hecho "demasiado pública". "No me gusta ir de salvador de nada", termina.