Nadie puede dudar de que en España estamos viviendo una Semana Santa extraña. Nada hay más anómalo en una Semana de Pasión que sus cofradías no surquen las calles e iglesias de pueblos y ciudades y que el aire no huela a flores frescas ni a velas derritiéndose ni a incienso chamuscado ni a teología de andar por casa. Sólo el azahar ha quedado colgado de los naranjos como testigo fiel de los aromas de la tradición.

La lluvia ha podido, a veces, con algunas desafortunadas cofradías y sus procesiones que la padecieron, pero siempre ha habido penitentes y bandas de música en la mayoría de las ciudades y pueblos de España. En Sevilla, por ejemplo, ni siquiera la intimidación armada de 1932 logró que se suspendiera la Semana Santa. Cierto es que la mayoría de las cofradías no salieron dado el nivel desatado de violencia pero sí lo hizo la de la Virgen de la Estrella, "la Valiente", a cuyo paso disparó, por cierto, un fanático que, según sean las consideraciones, acertó tres veces en el pecho de la talla o no la rozó siquiera.

Como consecuencia, en 1933 ocurrió lo esperable: ninguna hermandad puso el pie en la calle, ni siquiera la de la Estrella, que, aunque acordó salir, finalmente desistió. Desde entonces, nunca se había suspendido la Semana Santa hasta la pandemia de coronavirus. 87 años ininterrumpidos.

Pero si esta Semana Santa es atípica por la ausencia fantasmal de costumbres que, en ocasiones, proceden de los tiempos medievales, hay un libro que propone una interpretación heterodoxa de las celebraciones religiosas de Sevilla, libro escrito además con una gran brillantez metafórica y calificativa casi siempre desafiante a las exégesis vasallas habituales. Se trata del libro de Antonio Núñez Cabeza de Herrera (1900-1935), que ese era su nombre completo, técnico telegrafista, periodista, escritor y poeta nacido en la extremeña Campanario y afincado en Sevilla.

Si alguna vez pasan por Vila Real de Santo Antonio, en la ribera portuguesa de la desembocadura fronteriza del Guadiana, tengan un momento de recuerdo para Núñez de Herrera que allí fue enterrado tras una galopante enfermedad, precisamente una neumonía, que acabó con su vida en 1935. Sus escritos quedaron desautorizados por su inconveniencia hacia los cánones y no fueron rescatados hasta bien entrada la Constitución de 1978 de la mano del "narraluz", y andalucista, José Luis Ortiz de Lanzagorta.

Hace muy poco, en 2015, la editorial Almuzara publicó su único libro terminado, Teoría y realidad de la Semana Santa, y más recientemente, David González Romero, José María Rondón y César Rina editaban su brevísima Obra Completa bajo el título de Estampas. Literatura y periodismo de vanguardia, publicada por la editorial El Paseo en 2018.

De la visión que Núñez de Herrera obtiene de la Semana Santa de Sevilla, se han dicho muchas cosas. Que si era la visión irónica de un republicano social, que si era la fobia bellamente expuesta de un anticlerical, que si era la salutación laica de un vanguardista, que si era la de un fino sociólogo de costumbres, que si robaba al catolicismo su Semana Santa… Y para ubicarlo se mencionaban nombres como los de Chaves Nogales, Oliverio Girondo, Ramón Gómez de la Serna y algunos otros.

Núñez de Herrera, relacionado con la revista Mediodía fundada por "la interminable, anecdótica, burlesca y genial pléyade juvenil" (Ortiz de Lanzagorta) de la mano de Joaquín Romero Murube y forjada entre otros por Rafael Porlán, Rafael Laffón, Eduardo Llosent, Manuel Halcón, Pablo Sebastián, Fernando Villalón, Juan Sierra, entre otros, fue además el primer director de la Hemeroteca de Sevilla y nunca fue un ortodoxo, ni siquiera dentro de este grupo.

Es más, su personalidad poco sumisa y su hostilidad a todo lo comúnmente aceptado, le convirtieron en un exiliado en el seno de la propia Sevilla. Era una osadía comenzar un libro sobre la Semana Santa sevillana con el título Teorema de Jehová y los comunistas. Pero él lo hizo.

Ni siquiera haber bautizado a la generación del 27 con tan celebrado nombre le salvó de su naufragio local. Su atrevimiento fue demasiado para una ciudad donde se enfrentaban bandos que, como él dejó dicho, necesitaban tener sus propios "mataores". Cuando el plomo y el acero campan a sus anchas y el derecho huye, queda poco sitio para la libertad, pero tampoco para el humor certero, la caricatura o la elegancia crítica.

De todos modos, mejor será que los lectores, a la vista de una selección de textos de su Teoría y realidad de la Semana Santa, elaboren su propio criterio si bien es preciso consensuar que estamos ante una visión singular que inicia, creo yo, el camino secularizador, casi turístico, que luego ha ido asumiendo, en parte, claro, la Semana de Pasión en toda España. Pero, claro, el libro de Núñez de Herrera se publicó en 1934. Ver, y sobre todo contar, la Semana Santa, entonces, como una Feria sacra, pero feria anual , exigía valor y libertad.

¿Profanación? Lo explicó el propio Núñez de Herrera en una introducción memorable:

En mi opinión, lo que viene a mostrar Núñez de Herrera es que la Semana Santa de Sevilla resucita todos los años como una manifestación herética en sí misma, trenzada por los sentimientos, la estética y la interpretación de los sevillanos que eclipsan al tronco doctrinal originario que sólo queda como residuo, como la cera de la velas cuyas llamas penitenciales alumbran siete días de cada año. De ser ajustada esta apreciación, nada habría más popular en Sevilla que esta heterodoxia –Menéndez Pelayo no estaría de acuerdo—, que no va contra el dogma, sino que lo domestica y lo posee.

El libro es como una carrera oficial que se desliza en 32 "pasos", en cada uno de los cuales se clava una mirada fija, atenta, aguda y discutible sobre esta parte del "abismo de Sevilla".

Teorema de Jehová y los comunistas:

"La verdad es que la gente no se acuerda ahora mismo de quién hizo el mundo. ¿El Génesis? Habladles de eso, y veréis que cara os ponen los 'armaos' de la Macarena… El capataz de los costaleros, Dios máximo de esta escuadra de comunistas, no usa barba ni se toca con un triángulo isósceles, pero ahora mismo es más interesante que Jehová. Jehová dijo: 'Fiat lux'. Y el capataz: '¡A esta es!'".

Estaban los místicos en su rincón:

Explicación y elogio de Pilatos:

Denegación y ausencia de la Historia:

"Por eso la Semana Santa es incapaz de filosofía e historia. En estos días no se razona. Se siente nada más. Se vive y no se recuerda. La Semana Santa no ha existido hasta ahora mismo… El último nazareno está contento. No siente haberle hecho traición a nadie. Ni siquiera a la Segunda Internacional. Él es, primero, sevillano".