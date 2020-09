Charlie Hebdo vuelve a publicar viñetas de Mahoma coincidiendo con el arranque del juicio

El semanario satírico Charlie Hebdo volvió a publicar este miércoles las caricaturas de Mahoma por las que en 2006 se convirtió en el blanco de yihadistas, que finalmente atacaron la redacción en 2015 y acabaron con la vida de 12 personas, coincidiendo con el inicio del juicio. Las ilustraciones están disponibles en la web.

Numéro spécial : Tout ça pour ça. Retrouvez : 👉 Un florilège des charognards du 7 janvier 2015

👉 Procès : la parole aux familles

👉 Sondage exclusif @IfopOpinion : la liberté d'expression c'est important, mais... Disponible dès demain ! pic.twitter.com/NyiTmva6Kr — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) September 1, 2020

"Nunca nos doblegaremos. Nunca renunciaremos", escribió Riss (seudónimo de Laurent Sourisseau), que sobrevivió al ataque con graves heridas y hoy dirige el semanario, en el editorial.

Se trata de una serie de doce dibujos que fueron retomados en 2006 por Charlie Hebdo tras su publicación en septiembre de 2005 en el diario danés Jyllands-Posten. En ellos aparece una caricatura del profeta llorando de rodillas y con el mensaje "Es duro ser amado por idiotas". Una ilustración de Cabu, asesinado en el atentado del 7 de enero de 2015. "Todo para esto", lleva en portada este número especial de los juicios, con un montaje que incluye todas los dibujos de aquella polémica edición.

La redacción explica en su interior que desde 2015 les han pedido a menudo que incluyan nuevas caricaturas de Mahoma y siempre se han negado. "No porque esté prohibido, la ley nos autoriza, sino porque hacía falta una buena razón para hacerlo, una razón que tenga un sentido y que aporte algo al debate", señala la redacción en un artículo dentro de número.

Comienza el juicio

La razón de peso, cinco años después, ha sido el inicio del proceso contra los supuestos cómplices de los terroristas que cometieron los ataques en 2015 contra la revista satírica pero también contra el supermercado judío Hyper Cacher de París y una policía municipal al sur de la capital.

En total hay 14 acusados: diez en detención provisional, uno en libertad bajo control judicial y otros tres, incluida la pareja de Coulibaly, Hayat Boumeddiene, en orden de busca y captura, para quienes se piden penas que van desde la cadena perpetua hasta los 10 y 20 años de cárcel.

La Justicia los acusa de participación en una organización terrorista criminal y de distinto grado de complicidad, ya sea en el suministro de apoyo logístico, financiero o material, como armas o vehículos.

El juicio finalizará el 10 de noviembre. Hasta entonces, 49 días de audiencias, con 94 abogados, 144 testigos, 90 medios acreditados y 200 partes constituidas como acusación particular.

Polémica justificación del papa Francisco

Tras el ataque, el papa Francisco aseguró que "si insultan a mi madre, puede esperarse un puñetazo". El pontífice afirmó que la libertad de expresión tiene sus límites y que no se puede provocar ni ofender a la religión.

Destacó que "cada uno tiene el derecho de practicar su religión, pero sin ofender" y consideró una "aberración" matar en nombre de Dios. "No se puede ofender, o hacer la guerra, o asesinar en nombre de la propia religión o en nombre de Dios", afirmó. "No se pude provocar - añadió - no se puede insultar la fe de los demás. No puede burlarse de la fe. No se puede", reiteró el papa.