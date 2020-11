Dieter Brandau recibe el premio de la Fundación Villacisneros por su compromiso diario con la verdad

La Fundación Villacisneros ha concedido su premio anual al periodista Dieter Brandau. En su sexta edición, ha considerado que el periodista, director de La Noche de Dieter de esRadio, encarna los valores por los que la Fundación Villacisneros comenzó su andadura en 2007: "La reivindicación del humanismo cristiano y la unidad de España, así como su abnegada defensa de las víctimas del terrorismo de ETA". Además, desde la Fundación también han querido señalar que, "por encima de todo", han valorado "su compromiso con la verdad, la independencia y la libertad".

Ha sido Íñigo Gómez-Pineda, presidente de la misma, el encargado de hacer entrega de la escultura que le acredita como ganador de la VI edición de su premio anual, explicando que, para él, "más admirable, si cabe, que defender la verdad de forma valiente, es hacerlo rodeado de gente que no lo hace". Brandau ha querido corresponderle al mencionarle "especialmente" durante su discurso de agradecimiento, desvelando que nunca dejará de sorprenderle "que alguien, en esta España en la que vivimos, siga dispuesto a poner dinero de su bolsillo para mejorar el país en el que vivimos todos". Junto a él, también se ha acordado de María San Gil, su "estrella del norte". Un "referente fijo, tanto a nivel personal como político", que le ha ayudado a "encontrar la verdad" durante todos los años que ha ejercido una profesión que le "hace dudar de muchas cosas muy a menudo".

No ha querido faltar a la fiesta Federico Jiménez Losantos, que desde una pantalla ha celebrado el reconocimiento para su compañero y amigo, al que descubrió cuando era muy joven, según sus propias palabras, y que "ya desde el principio" le sorprendió "por su punto leñero, pese a su cara de bueno". Jiménez Losantos ha destacado varias cosas de Brandau, centrándose sobre todo en "su memoria diabólica, que él utiliza para el bien, y con la que se encarga de recordarle a los malos todo lo malo que han hecho".

Como respuesta, Brandau ha relatado sus primeros años en Libertad Digital, y en concreto dos frases de Losantos que le ayudaron a "comprender perfectamente" los valores por los que ha sido premiado ahora. "Hace veinte años me dijo que la libertad es un privilegio que hay que ganarse cada día", ha comentado, explicando después que, "a veces, cuando uno se siente plenamente libre, no es del todo consciente de ello", pero que es "precisamente por eso por lo que hay que luchar: por no arrepentirse de no haberla defendido cuando parecía que no hacía falta". La segunda frase de Losantos que ha rescatado tiene que ver con las víctimas del terrorismo, para las que, según le confesó el director de las mañanas de esRadio, "había querido crear un periódico que pudieran leer y una radio que pudieran escuchar". Por ello, también les ha dedicado el galardón "a todos los trabajadores que hacen posible, con muchas dificultades, que ese propósito de Federico siga llevándose a cabo".

Dieter Brandau es el sexto galardonado con el Premio Fundación Villacisneros. Antes que él lo recibieron la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; la fundadora de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ana María Vidal-Abarca; las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Guardia Civil; los expresidentes colombianos Andrés Pastrana y Álvaro Uribe; y la ensayista Elvira Roca Barea.