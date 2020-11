La reconocida actriz, Carmen Maura, musa de Almodóvar entre la década de los 80 y los 90, concedía anoche una entrevista a La Sexta Noche en la que se despachaba a gusto sobre la clase política que hoy gobierna nuestro país.

Reconocida por sus inclinaciones progresistas, Maura no dudó en mostrar su desencanto tanto con el Gobierno como con la oposición principalmente por la forma "insultante", dijo, en la que se refieren a la Transición. La actriz reconoció que se pone "negra" con este tema y sentenció que estos políticos de ahora "ni de coña habrían solucionado el problema", cuando tras la muerte de Franco las diferentes formaciones consiguieron el consenso necesario para dar paso a nuestra democracia actual.

En defensa de aquellos políticos de la Transición, Maura alabó que aunque fueron muy diferentes lograron ponerse de acuerdo, cosa que los de ahora, dijo, no consiguen mientras se permiten el lujo de asegurar que entonces se hizo mal. Llegó a defender Maura incluso que ella les dejaría sin cobrar hasta que se pusieran de acuerdo. Defiende que es "un poquito" indignante que se pasen el día discutiendo, y asegura, que si lo hacen es porque tienen sueldo para hacerlo.

Pero no atacó a los políticos solo por su falta de capacidad de entendimiento, sino también por su falta de preparación, dijo, para ostentar el puesto. Defiende la veterana y reconocida actriz que hay algunos de nuestros políticos que no habían nacido durante la Transición, pero tampoco han leído sobre ella. Incluso lamenta que algunos de nuestros representantes públicos no hayan leído un libro entero nunca. "Todos me caen fatal" concluía sentenciando.

Repaso también a Fernando Simón

Por cierto que Carmen Maura se ha escandalizado al escuchar al Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES) hablando sobre el riesgo de contagio por coronavirus asociado tras acudir al teatro y al cine.

A las palabras de Fernando Simón asegurando que "no es normalmente por el riesgo asociado, sino por las entradas y salidas porque la gente tras salir van a los bares y se juntan", aseguró Carmen Maura que "se lo podía haber ahorrado porque no está para dar consejos".