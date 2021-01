Los académicos de la Universidad de York han eliminado la imagen de los tres monos sabios de una conferencia de historia del arte por considerar que los personajes representan un "estereotipo racial opresivo".

Los tres monos sabios, o tres monos místicos, proceden de la cultura japonesa. Uno de ellos se tapa los ojos, otro las orejas y otro la boca, lo que tradicionalmente se ha interpretado como "no ver el mal, no escuchar el mal y no decir el mal", y cuya simbología se volvió muy popular en el pueblo japonés entre los años 1185 y 1392.

Los organizadores de una conferencia de historia del arte para la Universidad de York se han disculpado públicamente por usar una imagen de los tres monos en el material promocional y han retirado la imagen de la página web para evitar ofensas, porque consideran que son un estereotipo racial opresivo.

"Tras reflexionar, creemos firmemente que nuestro primer póster no es apropiado, ya que su iconología promulga un legado de opresión y explota los estereotipos racistas", han afirmado los académicos en un comunicado publicado por The Times.

Preocupados por que la imagen pudiera ser un insulto para las minorías étnicas, los académicos han decidido suprimir a los tres monos sabios como muestra de responsabilidad y "del privilegio de poder actuar y ser mejores".