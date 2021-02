El milagro de Tomares: 13 alumnas reclaman la presencia del griego en el Bachillerato

En Tomares (Sevilla), ha tenido lugar un milagro cultural. Todo comenzó cuando un grupo de alumnas de Griego de 2º de Bachillerato del Instituto Néstor Almendros de Tomares elaboraron un comunicado para poner de manifiesto su opinión “y consiguiente protesta sobre la situación de las Humanidades en este instituto”.



“Hemos escrito este documento para denunciar, en especial, la situación de la asignatura de Griego. Nuestra promoción ha sido la única en cursar dicha asignatura en el Néstor Almendros en casi una década, 13 alumnas entre todas las chicas y chicos que han pasado por Bachillerato en Tomares en los últimos diez años”, puede leerse en su petición anclada en la plataforma change.org.

Tras aclarar que la iniciativa es propia y no inducida por nadie, enumeran las razones por las que creen que es absolutamente necesaria la presencia del estudio del Griego en la educación española:

En los últimos tiempos, la educación ha sido monetizada. Se favorece a las ramas del conocimiento que son “rentables”, como Economía, o las ciencias puras, pues se ha extendido la creencia que estudiándolas nos labraremos un futuro más brillante y prometedor. Hemos olvidado que la primordial función del conocimiento debe ser el conocimiento mismo. El saber por saber. No son pocas las veces que hemos tenido que sufrir comentarios como “¿para qué estudias eso?” o “las letras no sirven para nada”. Incluso tenemos que oír a nuestros propios compañeros llamarnos “letrasados”, desmereciendo nuestro trabajo y nuestras capacidades. Así que, por fuerza, los estudiantes de Letras tenemos una vocación por la que merece la pena aguantar todo eso. No queremos monetizar nuestro conocimiento, simplemente estamos movidos por nuestro amor a la cultura y a las lenguas. Pero no paran de ponernos piedras en el camino.