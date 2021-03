Madrid ha conseguido un milagro cultural. A pesar de la pandemia, ha logrado mantener abiertos teatros, cines, museos y salas de conciertos, al contrario que otras grandes capitales europeas como París, Londres, Berlín, Milán o Viena. La Consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, intervino en Es la mañana de Federico para explicar cómo se logrado esta "excepción cultural". "El entusiasmo que hay cuando acaba una función es excepcional. Hemos apostado por hacer todo lo que se puede hacer y ser muy estrictos con lo que no se puede".

"Empezamos a pensar en cómo abrir desde la primera semana después de cerrar", aseguró Rivera de la Cruz en los micrófonos de esRadio. "Tuve contacto constante con el consejero de Sanidad. Fuimos viendo protocolos, nos gastamos mucho dinero en higienizar, mascarillas, gel hidroalcohólico y la duda era si la gente respondería. Pusimos vigilantes de mascarillas. La gente fue estupenda. Se sienten seguros. El Rey llevó a toda su familia a Los Teatros del Canal y eso fue un gran impulso", reconoció.

"Disculpen que esté legítimamente orgullosa de vivir en un lugar donde la cultura se ha reivindicado y de pertenecer a un Gobierno que apuesta por permitir el desarrollo de la actividad cultural con severos protocolos sanitarios. Y dentro de cien años, cuando se estudie el terremoto social que supuso la maldición del covid, quizá se recuerde que, mientras los teatros de Europa estaban clausurados, en Madrid se levantaban decenas de telones cada tarde y los madrileños encontraban en todas las formas de arte una vía de escape para el tiempo de silencio que nos tocó vivir", escribe a este respecto Rivera de la Cruz en El Mundo.

Desde el ejecutivo regional, se impulsaron ayudas a los teatros privados para reanudar su actividad, destinando dos millones de euros en patrocino. "Abrieron 41 teatros y diez salas de música. Eso son muchas personas saliendo de los ERTE y mucho dinero que empezó a moverse".

A pesar de los esfuerzos, no todos los negocios del sector han podido mantenerse. "Me da mucha pena las salas de música en vivo, porque su modelo de negocio es incompatible con las reglas covid, la mayoría están cerradas. No es solo el concierto, sino son las copas de después. Hay cosas que, de momento, no se pueden hacer".

El mundo del flamenco también está pagando caro la pandemia. El tablao Villa Rosa, el más viejo de Madrid fundado en 1911, cerró de forma definitiva tras un año sin ingresos y un ERTE, lo mismo que ocurrió con Casa Patas y El Café de Chinitas. "He llegado a llorar por la situación de los tablaos flamencos", confesó la consejera, que aseguró que se ha reunido de forma periódica con la Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid para tratar de lograr una solución. "El 70 por cierto del público de los tablaos de Madrid eran extranjeros. Es muy difícil asegurar esos porcentajes de llenos. Una sala de flamenco no puede funcionar al 30 por ciento, tiene que estar llena. Tengo la esperanza de que, cuando esto acabe, haya una segunda vida de los tablaos".