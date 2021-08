Una Edad Media para las afganas

Para conmovernos y persuadirnos de que aceptemos a miles de afganos que no han sido capaces de luchar por su vida y su libertad, las feministas y los tertulianos de guardia este agosto nos dicen que el régimen de los talibanes supone, sobre todo para las mujeres, "regresar a la Edad Media".

Tenemos un periodismo opinativo que no nos lo merecemos. En serio. Se lo merecen los profesores que han educado a esos bustos parlantes y los directores de las cadenas de radio y televisión que les mantienen los micrófonos. ¡Dejad a la Edad Media en paz, cretinos! Ya sé que se usa como culmen de la incultura, la opresión, el salvajismo y otras taras, pero ya es hora de que la destrucción de tópicos sobre este milenio de la historia europea que se está haciendo en las universidades salga de éstas y se extienda por toda la sociedad.

Primero hay que tener en cuenta que la caída del nivel de vida, de la demografía, del comercio y la estabilidad política comienza a finales del Imperio romano y se prolonga hasta el siglo X, cuando concluyen las invasiones de musulmanes, normandos y magiares. A partir de entonces, la Edad Media (concepto creado posteriormente, como Bizancio, el imperio angevino, la Ilustración o la República de Weimar) despliega su potencia renovadora y creadora, alimentada, ¡oh espanto!, por el cristianismo.

Se fundan las universidades bajo el doble amparo de las monarquías y el papado. La circulación de profesores, alumnos y libros entre las diversas universidades fue enorme. Los títulos se aceptaban sin los engorrosos trámites que deben pasar hoy. Y el latín hacía las veces del omnipresente y más sencillo inglés.

Aparecen los primeros Parlamentos, que limitan el poder de los reyes y aprueban impuestos. La primicia ocurre en León, en 1188, y luego se traslada a otros reinos. A esas cámaras legislativas a las que los monarcas piden dinero, se incorporan procuradores enviados por las ciudades, plebeyos y burgueses, que discuten en pie de igualdad con los magnates aristocráticos y eclesiásticos.

Se levantan iglesias románicas y catedrales góticas. Se difunde la caballería, que introduce ideales de justicia y ensalza a la mujer. Se desarrollan la navegación y el comercio a larga distancia, desde la Península Ibérica al Báltico y a Constantinopla. Los genoveses y los venecianos traen especias. Los portugueses empiezan costear África y los castellanos conquistan Canarias. Se acepta el crédito financiero y se elaboran medios de pago como la letra de cambio. Se escriben obras maestras en las lenguas romance que empiezan a perfilarse y se crean maravillas en la escultura, la talla y la pintura. Las escuelas parroquiales alfabetizan a docenas de miles de personas, con independencia de su sexo.

El islam, si bien conservó su agresividad y su expansión, bien pronto cayó en el letargo cultural y científico. En el siglo IX (en el reinado del califa Al-Mutawákkil), fue derrotada la escuela de los mutazilíes y se impuso la interpretación de que el Corán ha sido creado por Alá y que reúne todo el conocimiento humano necesario. De ahí provienen el estancamiento científico del islam y las periódicas destrucciones de bibliotecas, como la realizada por Almanzor en Córdoba. La llamada Escuela de Traductores (que consistía en el encargo por la Corona de traducciones de libros a eruditos) nació en Toledo sólo después de la reconquista de la ciudad por Alfonso VI, en 1085.

En un luminoso texto publicado recientemente en la revista Razón Española (n.º 226, mayo-junio de 2021), el profesor Luis Suárez explica la fiscalidad del final de la Edad Media, con unas palabras que gustarán a los lectores de Libertad Digital:

La diferencia entre la mentalidad de los hombres de las postrimerías de la Edad Media y la nuestra propia no puede ser más radical, y se aprecia en los impuestos. La idea de un impuesto progresivo hubiera parecido monstruosa. El impuesto medieval es esencialmente indirecto: pagan las tierras, las mercancías o las materias primas. Pero cuando, por necesidades del Estado, se amplía y extiende un impuesto directo sobre las fortunas, éste no se establece en forma progresiva, sino al contrario, regresiva. Es decir, una vez separados los pobres, que no pagan, se establecen baremos de fortuna para el pago; alcanzado determinado nivel, todas las propiedades que le sobrepasan quedaban exentas. Para nosotros resulta sumamente extraña esta conducta, pero los hombres de los siglos XIV y XV tenían mucho cuidado en no matar la gallina de los huevos de oro: sin los ricos, ¿qué esperanza quedaba a los pobres de hallar medios de vida?