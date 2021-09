Traducción, interpretación y corrección de textos

Al hablar del trabajo de traducción tendemos a pensar, casi de inmediato, en la traducción literaria, aquella que traduce novelas, cuentos, obras de teatro o poemas, en la que el objetivo es mantener el significado y el estilo del autor original. Pero en realidad hay muchas otras tipologías de traducciones muy requeridas hoy en día y algunas de ellas imprescindibles.

Es el caso, por ejemplo, de la traducción especializada, en la que se manejan un lenguaje y una terminología específicos de un sector determinado. Dentro de esta categoría entran traducciones dirigidas a especialistas. Es por esto que es importante la formación de los traductores en el ámbito en cuestión.

En esta categoría entra la traducción técnica, que abarca manuales, guías, instrucciones o especificaciones técnicas, relacionados con industria y tecnología. Ingeniería, construcción, arquitectura, automoción, etc, entrarían en esta área. La traducción jurídica, también dentro de las especializadas, es cualquiera que tenga que ver con textos legales: contratos, decretos, sentencias, acuerdos comerciales o documentación judicial. Otro ejemplo es la traducción científica, para los textos sobre medicina, física, veterinaria, química, etc. Traducción financiera o localización de software, ambas son también traducciones especializadas que requieren profesionales formados en la rama del conocimiento que involucra el texto a traducir.

Hemos entrevistado a Manuel Baselga López, ingeniero de telecomunicaciones, lingüista y traductor técnico, quien nos habla sobre la trayectoria de su empresa, PARÁMETRO TRADUCCIONES.

Manuel Baselga

P: ¿Cuándo empezasteis?

R: Empezamos en 2000. Después de quince años trabajando en el campo de la documentación técnica para varias empresas, me di cuenta de que existía un hueco en el mercado para la traducción hiperespecializada que las agencias generalistas no estaban cubriendo adecuadamente, porque su principal criterio a la hora de seleccionar traductores era que conocieran el idioma, no el tema del documento.

P: ¿Qué es lo que os diferencia de otras empresas de traducción?

R: Nuestra apuesta es la especialización técnica. Por la complejidad y variedad de la tecnología moderna, hoy no basta con dominar los idiomas que manejas: tienes que entender a fondo todos los matices técnicos. El cliente busca tranquilidad, saber que no habrá errores de concepto en sus documentos traducidos que desvirtúen su utilidad. Nuestros traductores son ingenieros y científicos enamorados del lenguaje, con millones de palabras a sus espaldas y una rapidez y fiabilidad que nos permiten dar unos plazos de respuesta que otros descartan como imposibles, con absoluta garantía de calidad.

P: ¿En qué sectores os centráis?

R: Telecomunicaciones, energías renovables, construcción e ingeniería civil, tecnología ferroviaria, aeronáutica, farmacología, ciencia, automoción, finanzas, mecánica… La lista es muy larga. Nos centramos en lo más difícil, en los campos donde la tecnología cambia cada día. Donde la terminología es tan compleja que solo un especialista puede dar un servicio del que puedas fiarte, porque un solo término o concepto mal interpretado puede dar al traste con un proyecto, o incluso generar accidentes, fallos graves o problemas legales.

P: ¿También traducción jurídica y legal?

R: Sí, por supuesto, porque los contratos modernos ya no son meros compendios de normas legales, sino textos muy elaborados que tratan asuntos de gran complejidad técnica. Todo proyecto lleva siempre asociados contratos y documentos legales que son tan especializados como los propios manuales.

P: ¿Dónde están vuestros clientes?

R: Tenemos clientes en más de veinte países y en muchos sectores diferentes, para los que hemos realizado miles de proyectos en las últimas décadas. Entre los tipos de traducción debemos diferenciar la traducción jurídica, que entra dentro de las traducciones especializadas, y la traducción jurada —o pública—. Esta última también se llama traducción certificada y se refiere a traducciones que requieren una validez o validación legal. Las traducciones juradas suelen ser necesarias a la hora de llevar a cabo algunos trámites oficiales, como en notarías, ministerios o consulados. Deben ser realizadas y llevar el sello de un traductor jurado certificado oficialmente. En AB Traduktalia llevan a cabo gran variedad de servicios lingüísticos, entre ellos este tipo especial de traducciones. Hablamos con ellos para saber más sobre su trabajo diario.

P: ¿Cuánto tiempo lleváis en el sector y cual es vuestro origen?

R: AB Traduktalia comenzó en 2005, como empresa especializada en la traducción e interpretación en tres grandes campos: turismo, ciencia y tecnología y economía y finanzas.

P: ¿Cuáles son los servicios fundamentales que ofrecéis?

R: Prestamos todos los servicios lingüísticos que nuestros clientes solicitan: traducciones de textos y documentos desde simples a juradas (solicitadas en todo tipo de trámites ante los diferentes organismos de la Administración). En interpretación oral, ofrecemos tanto consecutivas (reuniones de negocio), como simultáneas (congresos o ponencias) y mediante lenguaje de signos. También nos solicitan con menos frecuencia transcripción de audios; revisión, corrección y actualización de traducciones; y revisión de textos en idioma castellano, adaptándolos a versiones de ‘español claro’ o ‘lectura fácil’. Intentamos satisfacer todas las posibles necesidades lingüísticas de nuestros clientes. Atendemos clientes B2B, diferentes administraciones públicas en España y a nivel internacional colaboramos estrechamente con otras empresas de traducción.

P: ¿Qué consideras que os hace únicos o especiales?

R: Además de nuestra profesionalidad como traductores e intérpretes, y nuestra especialización en tres grandes áreas, AB Traduktalia destaca por el enfoque netamente comercial del negocio; es decir, nuestros clientes actuales y futuros reciben una respuesta rápida a sus peticiones de ofertas y sus preguntas, un servicio fiable, de alta calidad y a precios competitivos, con un trato flexible y justo.

Una vez considerados todos los servicios de traducción más tradicionales, tenemos que valorar la importancia que tiene hoy en día la traducción de las páginas web, necesaria para poder acceder a más lugares, llegar aún más lejos y aprovechar al máximo los beneficios de trabajar en la red. Los profesionales de este sector consideran que su trabajo es algo más que traducir una web. Es un paso necesario para expandir tu negocio.

Etnonautas es una empresa dedicada a la internacionalización digital y localización de software, es decir, adaptación de apps, webs y comunicación a la realidad cultural de un país. Desde la creación de contenidos multilingües y traducción de e-commerces, al posicionamiento SEO internacional o desarrollos web multi-idiomas.

"Resolvemos las necesidades de internacionalización (i10n) de nuestros clientes ayudándoles a superar las barreras idiomáticas, y culturales, guiándolos en su andadura internacional en la red".

"Para una completa adaptación, además de traducir, analizamos la simbología, el diseño y el lenguaje utilizado en Internet por los países de destino para adecuar la imagen y el discurso de la empresa o producto. Unimos países y culturas por medio de los idiomas y la tecnología".

Etnonautas se mueve entre dos mundos: La transformación digital y la lingüística. Surgió a finales de 2011 de la mano de dos hermanas: Silvia Tejera es ingeniera informática, Patricia Tejera es traductora, y al regresar a España tras un periodo en Inglaterra, surgió la idea de aunar ambos conceptos.

"Al trabajar ambas disciplinas codo con codo, los traductores terminamos hablando "el idioma" de los informáticos y viceversa; y por lo tanto, el de nuestros clientes al entender sus necesidades a la hora de adaptar un software y de querer expandir su negocio. Nos aseguramos que cada botón, mensaje de error y enlace funcione correctamente en todos los idiomas; entramos en el código y sacamos las palabras a archivos externos, modificamos la maquetación donde sea necesario si la frase lo requiere".

Esa sinergia se traduce con el cliente, ya que al final le proporcionan el producto que quiere, un software donde se ha respetado el código, con una traducción de calidad. El elemento diferenciador es que unen ambos mundos.

A la hora de perfeccionar y pulir un texto, tenemos que tener en cuenta también la corrección ortográfica y de estilo. La corrección ortográfica consiste en la identificación y corrección de errores de diversa índole, presentes en un texto: tipográficos, ortográficos, lingüísticos, gramaticales, etc. Por otro lado, la corrección de estilo es un tipo de revisión donde el corrector de estilo se involucra, con los fallos objetivos del texto (errores ortográficos), y también con la forma en que está escrito el texto para mejorarla.

Correctores.es lleva desde 2012 ofreciendo a todo tipo de clientes servicios profesionales de corrección de textos, traducciones y creación de contenidos. Estamos especializados en todo tipo de corrección ortográfica y de estilo, tanto para empresas, profesionales, el sector editorial u organizaciones que vuelcan en nosotros soluciones de edición profesional, tanto por nuestra amplia experiencia en español y catalán, como así también por nuestra capacidad de cumplir plazos exigentes.

En este sentido, llevamos adelante grandes proyectos para los más diversos clientes, sean para el mercado del videojuego, centros de formación u organismos públicos como el Ministerio de Cultura y Formación Profesional o Ministerio de Fomento. Además, naturalmente, solemos ayudar a estudiantes con sus Trabajos de Fin de Curso y a escritores que desean mejorar sus proyectos narrativos, jurídicos y comerciales.

Correctores.es es una empresa española formada por profesionales de distintas áreas sean lingüistas, filólogos, correctores profesionales o editores que aportan una visión integradora de la problemática de la lengua y conocedores de las carencias actuales en el plano de los servicios profesionales de corrección.

Frente a la naturalización de las correcciones automáticas o a la falta de empatía para abordar las particularidades de cada texto (sus singularidades, problemáticas, localismos, campo semántico, etc.), Correctores.es viene a ofrecer un servicio individualizado y atento con las sensibilidades de cada obra.

El desafío de Correctores.es, en definitiva, es ayudar a los creadores a hacer mejores sus textos.