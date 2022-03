Resuelto el crimen contra la Filosofía

Los que tenemos 70 años o más y pudimos estudiar, con beca o sin ella, aprendimos Filosofía en sexto curso de Bachillerato y en el curso preuniversitario. Primero se conocían los conceptos fundamentales de la filosofía tomista (así era el franquismo), y al año siguiente se le daba un repaso a la historia de la Filosofía. Luego, los que optaban por las Letras tenían dos cursos comunes en los que se impartían sendos cursos de Filosofía. Los de Ciencias, al menos, ya llevaban encima los dos cursos básicos de Filosofía.

En ellos se aprendía que numerosas palabras que utilizamos en las conversaciones ordinarias proceden de la filosofía aristotélico-tomista o platónica u otras y que no son baladíes. Por ejemplo, cuando decimos "esencialmente", además de un término, usamos un método de estar en el mundo que divide los hechos en esenciales o sustanciales (o estructurales) y accidentales. De ese modo, aprendemos a comprender qué es lo importante o determinante o no para decidir qué hacer, y si la explicación de algo tiene o no contradicciones lógicas.

Luego se enseñaba la historia de los conceptos básicos que manejamos en las diferentes disciplinas filosóficas. Por ejemplo, ser, átomo, sustancia y democracia en los griegos. Dios, materia y forma en el tomismo. Causa, razón y empirismo en la filosofía moderna. Espíritu e Historia en Hegel. Dialéctica y materialismo en el marxismo. Libertad y persona individual en el liberalismo. Circunstancia y vida en Ortega. Genealogía y superhombre en Nietzsche. Inmortalidad y angustia en Unamuno. Tiempo y evolución en Bergson. Existencia y esencia en el existencialismo. En fin, el tesoro de las concepciones del mundo que hemos forjado los hombres en Occidente para aliviarnos de la oscuridad de la Naturaleza.

Ciertamente, la filosofía no cura el dolor de muelas ni crea una Julieta, ni remueve una sentencia ni mueve de sitio una ciudad, como sentó el Romeo de Shakespeare. Pero, dejando aparte las tonterías, es evidente que la filosofía está en el origen de la ciencia moderna, desde Galileo a Leibniz. Newton sabía que su gran obra expresaba Principios Matemáticos de Filosofía Natural. A pesar de las limitaciones kantianas, la filosofía sigue batallando contra las ilógicas, las farsas, las mentiras conceptualmente orquestadas y las patrañas ideológicas y políticas, a las que a veces sirve por poder o dinero.

Ahora que afortunadamente podemos estudiar todos, ¿por qué asesinarla, si hasta Gilles Deleuze la defendía, no sólo como remedio a la inquietud del alma, sino como ejercicio que tiene por único interés "erigir la imagen del hombre libre" denunciando a los poderes que necesitan mitos y engañifas? Pues precisamente por eso.

Gustavo Bueno dio con la clave. ¿Para qué sirve la filosofía?

Para que, por lo menos, en la plaza pública de hoy (las tertulias radiofónicas o los debates televisados), el carpintero, el herrero, el zapatero, el periodista, el político o el ama de casa que defiende una opinión sobre la libertad, el aborto o la objeción de conciencia, no haga el ridículo (…) presentando como propias tesis que forman parte de un sistema que ellos desconocen, o como si fueran descubrimientos o convicciones personales unos determinados lugares comunes, de cuyo alcance no pueden tener siquiera noticia.

Ya tenemos a los autores del crimen. Son todos aquellos que tratan de eliminar la complejidad, el esfuerzo, la libertad de juicio y el largo camino hacia el conocimiento crítico para imponer unas ideas simplistas que presentan, plagiándolas y deformándolas, como descubrimientos propios ocultando de dónde vienen y cuál es su valor de verdad. Se trata de cegarnos a todos para que ellos, tuertos voluntarios y hemipléjicos espirituales, puedan mandar. Es la idiocracia, la lelocracia, la topicocracia, el gobierno de los idiotas. Platón sabía ya que la democracia podía degenerar en un gobierno de tontos y malvados, que son éstos los asesinos de la Filosofía.

¿Qué para qué sirve la filosofía? Para darse cuenta de que es vital para los españolitos que vienen y ya estamos al mundo echarlos cuanto antes porque nos están llenando de chaladuras la cabeza y helándonos el corazón. Resuelto el crimen, que vengan las elecciones a detener a los culpables y a impulsar una educación digna de tal nombre en España.