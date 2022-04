Transexuales y el deporte de élite: "He tenido que estar hablando con mujeres deportistas y escuchar cómo lloran"

El pasado miércoles el CGPJ dio a conocer su informe crítico sobre la llamada ‘Ley Trans’ cuya tramitación, según la Ministra de Igualdad Irene Montero, se debe hacer "con urgencia" para "que llegue al Congreso en este periodo de sesiones".

El CGPJ emite su informe sobre la Ley Trans y LGTBI con tres meses de retraso. Ninguna sorpresa. Nuestra hoja de ruta es clara: tramitar con urgencia esta ley para que llegue al Congreso en este periodo de sesiones. Los derechos de las personas trans y LGTBI serán ley. — Irene Montero (@IreneMontero) April 20, 2022

El órgano de gobierno de los jueces presidido por Carlos Lesmes ha cuestionado los puntos principales del Anteproyecto de Ley: recomienda (el informe no es vinculante) elevar a 18 la edad en la que una persona podría cambiar por sí misma su sexo en el registro (Montero lo había situado en los 12 años) o afirma que puede generar discriminación en las mujeres no transexuales.

"indeseado efecto de generar situaciones de discriminación positiva y, por tanto, de discriminación por lo general indirecta de aquellas personas no contempladas en su ámbito subjetivo de aplicación, especialmente significativa respecto de las mujeres no transexuales".

Algo que está ocurriendo ya en el deporte de élite o de competición.

Entrevistamos en Libertad Digital a Irene Aguiar, asesora jurídica especialista en derecho deportivo, para hablar sobre la gran controversia generada en todo el mundo por la inclusión en categorías femeninas de deportistas trans que hasta hacía pocos años competían en las masculinas. "Los que trabajamos en el deporte realmente no lo entendemos porque en el deporte quienes compiten son los cuerpos no son los sentimientos", nos dice.

El caso más conocido es el de la nadadora estadounidense Lia Thomas que antes de hacer la transición ocupaba casi el puesto 500 del ranking y ha pasado a romper todos los récords compitiendo contra mujeres.

Aguiar nos da todas las claves sobre este asunto, hablamos de los famosos índices de testosterona, repasamos el caos normativo actual y la legislación vigente en España. Exitesn 10 leyes trans autonómicas y alguna incluso afirma que

La definición del sexo-género de una persona va mucho más allá de la apreciación visual de sus órganos genitales externos en el momento del nacimiento

Además, la abogada denuncia la presión que están sufriendo algunas deportistas por quejarse de lo que consideran una injusticia manifiesta: competir con un hombre biológico. Hace unas semanas Twitter cerró la cuenta de otra nadadora, la húngara de la universidad de Virginia Tech Reka Gyorgy, que denunció lo ocurrido con Thomas: "Un hombre biológico me ha quitado el puesto. Hasta que no nos plantemos y dejemos de competir, nada cambiará. Gracias por el apoyo, no dejaré de luchar", escribió.

No es la primera víctima de la férrea cultura de la cancelación que están ejerciendo ciertos lobbies trans. Nos cuenta Irene Aguiar "esto es algo que agrava mucho más la situación. Yo hablo con mujeres deportistas sobre este tema y están muy preocupadas. Se ven obligadas a callar frente a esto y resulta muy doloroso. He tenido que estar hablando con mujeres deportistas y escuchar cómo lloran".