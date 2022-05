Félix García, el bailarín madrileño enterrado en vida por el mecenas del Ballet Ruso Diaghilev

Los restos de Félix García, muerto en 1941, reposan en un cementerio de Epsom (Reino Unido) esperando que el Gobierno de la Nación o la Comunidad de Madrid los repatrien y los entierren en España. Contribuyó decisivamente a la forma final del ballet El sombrero de tres picos, con fundamento en la música de Manuel de Falla, que reconoció su aportación a la Farruca del Molinero.

Maurice Ravel le dedicó secretamente su famoso Bolero y en todas las memorias de bailarines de los famosos Ballets Russes de Sergéi Diaghilev, se reconoce su altísimo nivel y su aportación a la danza y a la música. Tamara Karsavina lo vio bailar en el Hotel Savoy y Picasso lo retrató ensayando con Vera Nemtchinova. Lydia Sokolova y otros subrayaron su inmensa aportación a la obra de Falla y a la danza que desde ella se desarrolló. Eso fue antes, claro, de su "cancelación" por Diaghilev.

Estas, y muchas más informaciones sobre su vida, están recogidas en el libro de Antonio Hernández Moreno, músico, investigador y profesor, Treinta castañuelas para Londres, una biografía novelada, pero minuciosamente documentada, sobre el olvidado bailarín español.

A finales de marzo, se cumplieron 150 años del nacimiento de Sergéi Diaghilev en la ciudad de Selischi, cercana a San Petersburgo. Su autorretrato, confesado a la madrastra, Helen Valerianovna Panayeva, que tanto le influyó, fue el siguiente:

"Soy, en primer lugar, un charlatán, aunque uno bastante brillante; en segundo lugar, un gran encantador; en tercero, no le temo a nadie; cuarto, soy un hombre con mucha lógica y muy pocos escrúpulos; en quinto, parece que no poseo ningún talento. Sin embargo, creo que he encontrado mi verdadera vocación: Ser un Mecenas. Tengo todo lo necesario excepto el dinero, pero eso llegará".