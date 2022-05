Sigue el 'boom' del Caballero Luna con el cómic de la Misión Medianoche

Lo anunciamos en su día en Libertad Digital y ahora lo tenemos aquí para una de nuestras reseñas. Ya está disponible Caballero Luna 1 (Moon Knight 1-6): La misión medianoche. El cómic de Jed MacKay y Alessandro Cappuccio supone el regreso de las aventuras de Marc Spector y sus diferentes personalidades en una nueva etapa que tiene un inicio y un recorrido prometedores.

El Puño de Khonshu, dios egipcio de la luna y la venganza, está de vuelta gracias a la editorial Panini y Marvel Cómics, que ponen a nuestra disposición un tomo con 144 páginas a un precio de 17 euros. Edición rústica, de tapa blanda y con una interesante aventura sobre un personaje, conocido para los amantes del cómic, pero aún en proceso de exploración para aquellos que han descubierto su existencia a través de la serie de Disney Plus.

Con este contexto nos adentramos de lleno en esta historia de la que por supuesto os dejamos algunas imágenes en nuestra galería interior.

El Padrino Luna con psicóloga

Salvando las diferencias lógicas y sin contar con una familia detrás que ejecute sus órdenes, la primera viñeta de este cómic ya nos muestra lo que nos vamos a encontrar en él. El Señor Luna nos recibe en su mansión y hace su pregunta habitual: "Bienvenido a la misión de media noche. Me llamo Sr Luna. ¿En qué puedo ayudar?"

Sí, no es Vito Corleone con un gato detrás de una mesa, pero la realidad es que el Sr Luna, una de las muchas personalidades de nuestro héroe, hace ofertas a sus enemigos que no pueden rechazar, es decir, si no haces caso a mis advertencias prepárate para recibir una buena paliza. Así empieza este cómic, con la Misión de Medianoche que consiste, simple y llanamente, en cuidar a los viajeros de la noche. Cuando la luz desaparece, el blanco toma la noche para cuidar de aquel o aquella que lo necesite.

En mi opinión es un buen comienzo para este cómic. Rápido te metes de lleno en la historia y además le añade ciertos elementos que se agradecen en una lectura. Para aquellas personas que no conozcan al Caballero Luna y vean similitudes con Batman por su aspecto... tienen razón. Se parecen. Siempre se ha dicho. Pero hay diferencias notables. Por ejemplo el sentido del humor, más evidente en la luna que en el murciélago. Y como no, que uno tiene una personalidad traumatizada, pero el otro tiene hasta cinco personas dentro de su cabeza. Aquí encontramos de lleno los problemas mentales de Marc Spector. No lo esconden sino que los analizan. Le dan visibilidad. Los exploran. Y sí, es parte del encanto del personaje y del cómic. Sus charlas sobre su trastorno de identidad disociativo (TID) con su psicóloga son oro puro y aunque ciertas cosas necesitan un conocimiento previo de la historia y del personaje, no son estrictamente necesarias.

Una buena presentación de la nueva etapa

Como bien indica el título, Caballero Luna 1: la Misión Medianoche, estamos ante el primer tomo de una nueva etapa. Esto nos vale para responder a aquellos que ya conocen al personaje, a los que no tienen ni idea y a los que están aquí porque han visto la serie. Este cómic es el primero de una nueva era en Caballero Luna y como tal no es un reinicio, por lo que viene bien conocer un poco del personaje, pero tampoco es un cambio drástico. En resumen, la experiencia más completa la vas a tener lógicamente si conoces el pasado oscuro, traumático y lleno de culpabilidad que azota la mente fracturada de Marc Spector, sin embargo, si no conoces esa oscuridad del todo, aquí tienes una manera de entrar en este universo que te servirá para, en caso de engancharte, buscar más lecturas en el amplio repertorio de cómics ya publicados sobre el Puño de Khonshu. En Libertad Digital hicimos un guía de lectura del personaje.

¿Vale como primera lectura? Sí, es una forma de enganchar al público novato con el personaje. ¿Gustará a los más ‘mayores’ del lugar? Es un nuevo rumbo, pero según mi criterio, es una vuelta de tuerca acertada que mantiene lo antiguo y lo renueva de manera simple y entretenida.

Argumento y dibujo

Cortito y al pie, como a nosotros nos gusta. El Caballero Luna, Sr Luna, Marc Spector, Steven Grant y Jake Lockley, todos en un mismo cuerpo y en una misma mente, quieren redención. Su pasado les atormenta. Sus acciones y las personas perdidas por el camino por sus decisiones pesan sobre sus hombros y para tratar todo esto y ayudarse a sí mismo a encontrar una senda que le dé sentido a su vida, el Sr Luna toma el protagonismo para ayudar a los viajeros de la noche ofreciendo sus servicios como superhéroe. ¿Tienes problemas con los vampiros? Llama al Sr Luna. ¿Hay criaturas extrañas en tu edificio? Llama al Sr Luna. ¿A quién vas a llamar? Al Caballero Luna.

Ese el principal argumento que vamos a encontrar en este guion de Jed MacKay que sin ser muy complejo funciona a la perfección por su sencillez y por supuesto por un dibujo y entintado maravilloso de Alessandro Cappuccio que se suma al color que pone Rachelle Rosenberg. Es un cóctel muy bueno. De hecho, mucha gente se queja de la falta de presencia del Caballero Luna como tal en la serie de Disney. Aquí no echarán en falta eso. Es más, si me permiten darme la licencia de recomendar algunas viñetas de este cómic, no se pierdan el momento en el que nos metemos de lleno en la mente de Marc. En ese momento, dibujo, entintado y color son fascinantes.

Como bien he comentado, la historia es buena, corta, simple y entretenida. No defrauda. De fácil lectura, por resumir. Acción, giros entretenidos, humor elegante, rivales que buscarán "romper" aún más a Marc Spector… todo eso lo tienes en la Misión Medianoche y alguna que otra sorpresa más, como muchas revelaciones muy personales que el Señor Luna le hará a su psicóloga y la aparición de otro personaje que formará parte de una nueva verdad oculta del Dios Khonshu. Este regreso gusta y promete. ¡Marc Spector está de vuelta!