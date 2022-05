Las cartas de amor de Delacroix, Degas, Monet o Van Gogh, por primera vez en España

Pintar un cuadro – del género que sea – es un acto muy íntimo para el artista, que se desprende de su visión del mundo para compartirla con el espectador. Aún así, no deja de ofrecer una parte de su versión profesional. Sin embargo, todos ellos, desde Delacroix a Manet, pasando por Degas, Monet o Cézanne, poseen una faceta personal, vetada -normalmente- a los visitantes que acuden a un museo. El Thyssen-Bornemisza ha derribado ese muro que separa las dos vertientes de un artista y presenta una selección de cartas y postales, firmadas por nombres propios de la Historia del Arte, que se exponen junto a sus obras.

Se trata de la colección de Anne-Marie Springer, una particular selección de misivas de amor enviadas por Van Gogh, Gauguin, Matisse, Juan Gris, Frida Kahlo o Lucian Freud, en las que, no obstante, también se expresan ideas, se habla del proceso creativo o se incluyen referencias a acontecimientos históricos –destacan las de Egon Schiele o Fernand Léger sobre la guerra-. Muchas de ellas incluyen pequeños bocetos. Es la primera vez que puede verse una selección de la colección de Anne-Marie Springer en España.

"No estés triste – pinta y vive – Yo te adoro con toda mi vida". Frida Kahlo a Diego Rivera el 31 de enero de 1948.

Anne-Marie Springer empezó a coleccionar cartas de amor en 1994, tras el nacimiento de su hija, y en la actualidad presume de más de dos mil piezas, comprendidas entre el siglo XV y el año 1970. Primero atrajo su atención la temática romántica, pero después ha ido ampliando con cuestiones de historia, literatura, espectáculos y música.

"Me pregunta usted dónde está la felicidad en este mundo. Al cabo de muchas experiencias, he llegado a la convicción de que solo se encuentra en la satisfacción consigo mismo. (…) Por cierto, he encargado un culotte: es el mayor acontecimiento de la semana". Eugène Delacroix a Joséphine de Forget el 16 de agosto de 1855.