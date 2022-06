Aquaman Especial 80 aniversario: un cómic homenaje al rey de Atlantis

Aquaman ya tiene nada más y nada menos que 80 años. No se conserva nada mal el bueno de Arthur Curry. Debe ser por eso de ser el rey de los océanos seguramente. Fuera de bromas, DC Cómics nos trae este bonito homenaje al rey de Atlantis a través de este especial 80 aniversario de casi 200 páginas que recorrerá a base de pequeñas historias todo el universo de Aquaman desde que hiciese su primera aparición en la revista More Fun Comics.

En este cómic encontraremos, como es lógico, un compendio de guionistas y dibujantes que nos mostrarán los elementos principales del universo Aquaman, incluyendo al propio Arthur, su amor por Mera y la aparición de enemigos como Manta Negra. También, como no, conoceremos a sus aliados y a sus hijos, todo ello en un cómic para aquel que ya conoce la historia y quiera darse, nunca mejor dicho, un buen homenaje.

Apartado técnico: Brandon Thomas, Cavan Scott, Chuck Brown, Corinna Bechko, Dan Watters, Dan Jurgens, Diego Olortegui, Gabriel Hardman, Geoff Johns, Jeff Parker, Mairghread Scott, Marguerite Bennett, Michael Moreci, Shawn Aldridge, Stephanie Phillips y Steve Englehart en los guiones. Baldemar Rivas, Dexter Soy, Evan Shaner, Gabriel Hardman, Hendry Prasetya, Miguel Mendonça, Paul Pelletier, Pop Mhan, Scot Eaton, Steve Epting, Tom Derenick, Trevor Von Eeden, Trung Le Nguyen, Valentine De Landro y Wade Von Grawbadger al dibujo. 192 páginas. Cartoné, tapa dura. Precio: 21,50.

Historias de homenaje y la aparición estelar de un Joker ‘acuático’

Como hemos comentado anteriormente, aquí no veremos una historia al uso de Aquaman sino que veremos algunos esbozos de esas aventuras que llevan 80 años recorriendo las librerías de todo el mundo, como por ejemplo La Dama del Lago o Las Doncellas del Rin. Pequeñas narraciones con diferentes guionistas, dibujantes y temáticas, desde la ecologista hasta lo familiar, que nos mostrarán la evolución de Arthur desde su primera aparición hasta nuestros días más recientes.

Por esa razón este cómic sí está destinado a gente que ya tenga un conocimiento previo del personaje. Es cierto que incluye extras que te explicarán su evolución, pero tendrás que tener ya experiencia con este superhéroe que empezó como secundario y que ahora triunfa incluso en el cine con películas propias. Mera y su historia de amor, la enemistad con Manta Negra y la relación de este con su hijo, la paternidad, las criaturas de la fosa... todo ello está tratado muy por encima para este aniversario y si no conoces nada del tema andarás perdido entre viñeta y viñeta. Eso sí, si te gusta Aquaman, prepárate para un precioso y emotivo homenaje.

Quiero destacar sobre todo dos historias. Una con su hermano Orm y un duelo en plena tormenta que es una maravilla visual y también una en la que veremos al siempre hilarante e implacable Joker. Sí, el Joker de Batman. Como miembro de la Liga de la Justicia, Aquaman y el murciélago de Gotham son viejos conocidos, pero Curry aún no se había cruzado en esta aventura con el ‘Guason’. Y si no conoces al payaso del crimen... pues pasa lo que pasa. Entre otras cosas puede quitarte incluso el reino de Atlantis conspirando a tus espaldas. Es la historia más larga de este cómic y la verdad es que a mí me ha encantado ver esta relación entre Aquaman y el Joker que no entra dentro de lo habitual en este universo.

Hay historias para todos los gustos y con un Aquaman en todo tipo de situaciones. Del océano a Marte, incluso. Ojo, todo ello con unas páginas iniciales y finales que conforman un gran resumen de toda la historia narrativa del personaje. Lo dicho, un cómic para amantes de Aquaman en un bonito especial para este ‘viejo’ rey que ya cumple 80 años de vida en los cómics.