Imanol Arias atribuye el cese de 'Cuéntame' a que la serie empezaba a contar la historia negra del PSOE

La mítica serie de RTVE Cuéntame cómo pasó dice adiós después de más de veinte temporadas. Se habló de desgaste y de baja audiencia como motivos para esta decisión, pero ahora, uno de sus protagonistas apunta a un tema político.

Imanol Arias, que interpreta a Antonio Alcántara, aseguró en el programa La Kapital de TeleBilbao que "desde que en el primer capítulo de esta temporada salió Narcís Serra en Moncloa diciendo que sacaran al médico para justificar la muerte de una etarra para evitar lo de Roldán, alguien del consejo de administración, socialista, mujer, que cobra 7.500 euros al mes, dijo: "Hay que cortar la cabeza a esto porque empezamos a contar una historia que es muy mala para el PSOE". A las tres semanas dijeron que acabáramos. Esa es la televisión pública".

"Alguien del consejo de administración, socialista, mujer, que cobra 7.500 euros al mes, dijo: "hay que cortar la cabeza a esto porque empezamos a contar una historia que es muy mala para el PSOE". A las tres semanas dijeron que acabáramos. Esa es la televisión pública" pic.twitter.com/1W4WoIjSt7 — Toni Cantó (@Tonicanto1) June 10, 2022

El actor, además, criticó la decisión de la cadena de eliminar la publicidad. "Cuando quitaron la publicidad de la televisión, yo siempre dije que era su muerte", aseguró, mientras que atacaba duramente a la televisión pública: "No se puede justificar, porque si le quitas publicidad cada vez tiene menos espectadores, y 1.700 millones de presupuesto. Y 9.000 personas que yo he visto que no hacen nada, ¡que sobran!".

"¿Por qué Cuéntame no se hace con trabajadores de TVE? ¿Por qué no hacen ninguna serie con esos trabajadores que están contratados? Luego, todos los años publican los sueldos de los de fuera, ¿por qué no publican los de dentro que no hacen nada?", se cuestionó en la televisión bilbaína.

El protagonista de Cuéntame cómo pasó fue rotundo sobre volver a TVE: "Es insoportable estar en esa cadena. Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país".