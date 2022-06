Luisgé Martín (Madrid, 1962), el que fuera artífice de los discursos del presidente de Gobierno Pedro Sánchez, ha sido designado director del Instituto Cervantes en la sede de Los Ángeles, según aparece en el real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el escritor anunció en sus redes sociales.

Ya ha aparecido en el BOE, de forma que puede contarse oficialmente: los próximos años los dedicaré a poner en pie el Instituto Cervantes en Los Ángeles. Una ilusión deslumbrante e inesperada. Un proyecto fascinante. A la vejez, viruelas. pic.twitter.com/ol77ZfVpcK — Luisgé Martín (@luisgemartin) June 11, 2022

Martín trabajó en el Gabinete del presidente, encargado de redactar los discursos de Pedro Sánchez, y ganó el Premio Herralde de Novela con Cien noches, una novela erótica que, según la editorial Anagrama, es "una fábula moral con trazas detectivescas y científicas que indaga en el amor y la infidelidad".

El novelista no disimula al mostrar su animadversión al Partido Popular y a sus votantes. Luisgé Martín afirmó que los que votan a Isabel Díaz Ayuso a lo mejor "no son tan inteligentes" y ha repetido la palabra "imbécil" para referirse a quienes no votan al PSOE. En una entrevista para El Mundo, reprochó a los intelectuales Fernando Savater y Andrés Trapiello haber votado a Isabel Díaz Ayuso. Dijo de Savater que debía estar traumatizado por la muerte de su mujer y la violencia de la ETA para votar a la candidata del PP.

Luisgé Martín, en realidad Luis García Martín, acumula otras frases polémicas que ponen en duda su idoneidad para desempeñar su nuevo puesto. En otra entrevista aseguró que la mentira "en el mundo de la política es el pan nuestro de cada día" y que "la hipocresía es un valor social admirable en las relaciones personales".

Poco se conoce de su currículo y su experiencia en el sector cultural, más allá de que es Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por el Instituto de Empresa. En 2010 y 2011 formó parte del equipo de la ministra de Cultura Ángeles González-Sinde. Además, fue colocado por Sánchez en el Consejo de Administración de Paradores.

Cervantes en Los Ángeles

Este centro de nueva creación en California tiene categoría de consulado general de España para aplicar la política de la institución en la costa oeste estadounidense, según recoge el BOE. Además de esta categoría y de su función divulgadora de la cultura española, el nuevo Cervantes está llamado a cubrir las necesidades detectadas en el ámbito de la enseñanza del español en su zona de actuación.

El Instituto Cervantes cuenta también con dos oficinas más en Estados Unidos: el Aula Cervantes de Seattle y una ampliación de la oficina de Albuquerque en la ciudad de El Paso, además del Observatorio del Español que tienen en la Universidad de Harvard.