Yotuel: "Por decir patria y vida en Cuba, te meten preso. Por decir patria o muerte, no"

Desde que "Patria y vida" se convirtiera en el himno de aquellos que salieron a manifestarse masivamente en Cuba el 11 de julio de 2021, Yotuel ha sido llamado a ser la voz del pueblo cubano fuera de la isla. Sin embargo, él deja claro que no es ningún líder. "Ese entre comillas que me quieren poner, me lo loquito", señala durante la entrevista para LD.

"Esperan siempre que el líder sea el que diga cómo hacer las cosas y no. Yo creo que cada cubano es libre de hacer su lucha por la libertad", explica. "Cuando tengamos una Cuba libre y cuando haya elecciones, ya elegiremos a nuestro Presidente y elegiremos a un líder que nos guíe. Pero, mientras tanto, no", asevera.

Hay que aprender de los fallos que hayamos podido cometer en el pasado. "Ese mismo error ya se cometió en Cuba, siguiendo a un líder que nos iba a salvar. El omnipotente el que dijo: yo soy el padre de todos... Nos llevó a la debacle", sentencia el artista. "Hay un lema que dice: el pueblo unido jamás será vencido. Lo han usado muchos. Ahora nos toca usarlo a nosotros".

El sueño cubano

A través de su música, Yotuel recoge el sueño de miles de cubanos que lo que quieren en vivir en libertad dentro de su país, que en la isla sea posible prosperar por uno mismo y no tener que depender de la limosna. Eso es lo que nos canta, junto a su paisano Chris Tamayo, en "Lambo en Varadero".

"El 90% de los cubanos quiere prosperar, quiere tener un trabajo digno, no quiere andar haciendo colas inmensas para un pedazo de pollo. El 90% de los cubanos no quiere que le regalen el pescado. Quiere que le den las varas para ir ellos a buscarlo", asevera Yotuel. "Por eso hemos estado trabajando para motivar a nuestra gente, para que tengan fuerzas y confíen en que algún día la cosa va a cambiar", añade Chris que sigue de cerca la entrevista.

"Estamos luchando por la libertad, para que el cubano tenga derechos. Derecho a movimiento, derecho a pensar, derecho a hablar, derecho a exigir, derecho a la diferencia... A que las personas puedan soñar con unas vacaciones", explica Yotuel. "Eso es lo que queremos lograr, que el cubano sea próspero. Pero no saliendo de Cuba, dentro de Cuba".

El cambio es posible

El 11 de julio de 2021, el pueblo dio un paso de gigante. "No solamente sirvió para que el cubano se diera cuenta de que tiene el poder, sino que se dio cuenta de quién es realmente el enemigo. Y está en casa", reflexiona. Yotuel no puede olvidar la frase del dictador Miguel Díaz-Canel animando a "los revolucionarios" a luchar contra sus hermanos, sólo por pensar diferente. "La orden de combate está dada", dijo el líder comunista para intentar frenar las protestas antigubernamentales.

Por eso se le hace difícil comprender la actitud de ciertos políticos españoles y europeos que aún hoy defienden al régimen. "Cuando alguien te quiera entender, ponle el peso de tu mochila", le enseñó un monje. Yotuel invita a los amigos del castrismo a que hagan ese ejercicio y "se pongan la mochila de un cubano" a las espaldas.

"Qué pasaría en España si hay una manifestación y el Presidente dice: la orden de combate está dada... Españoles salgan a la calle y el que no piense como ustedes: asesínenlo, denle de palos", se pregunta. "Pónganse la mochila de esas madres cubanas que no saben qué le van a dar de comer a los niños, que tienen que prostituirse por un poco de leche o por un pedazo de pan, que viven con miedo a que maten a sus hijos", añade.

Esa es la realidad de los cubanos. "Acaban de matar a un joven negro en Cuba. Tenía 17 años y lo dejaron desangrar en la calle", recuerda Yotuel. Lo pero es que -con ese asesinato- el régimen comunista quería advertir a su pueblo. Es como cuando en tiempo de "esclavitud ahorcaban a los negros en frente de la plaza y le decían a los esclavos: esto te pasará a ti si intentas irte por el Cañaveral".

Cuba, un callejón sin salida

La única salida que encuentran miles de cubanos es marcharse de Cuba. El propio Yotuel no tuvo más remedio que irse de su tierra en busca de una vida mejor. Tenía 18 años y en su caso, aunque con mucho esfuerzo, alcanzó la soñada prosperidad. En el último año, incluso ha recibido un Grammy Latino. Pero la dictadura se ha cobrado su precio: no puede volver.

"Para qué quieres la fama si no puedes volver a La Habana", se pregunta en su último single. Y así es, tal cual. El asunto va más allá de que le pudieran dejar -o no- entrar en el país. "No puedo volver, sobre todo porque -como como Cuba es un país sin leyes- te fabrican lo que sea", explica.

"Mira Maykel Osorbo, 9 años por cantar "Patria y vida". Mira Luis Manuel Otero Alcántara, 5 años porque supuestamente dicen que hizo ultraje a los símbolos patrios. Mira Ferrer, desaparecido todavía y no dan fe de vida", indica Yotuel. "La ley no importa, solo importa el partido".

El artista se refiere también a lo que ha ocurrido en los juicios de los manifestantes del 11J, que se han celebrado sin ningún tipo de garantías para los procesados. "Imagínate si te juzgan y el fiscal pertenece al partido, tu abogado defensor es del partido... Todo es un absurdo", exclama. "Por decir patria y vida, te meten preso. Pero por decir patria o muerte, no".

Explicar lo inexplicable

Yotuel es padre de tres niños, que -como es natural- se hacen preguntas acerca del país de su padre. Encontrar la mejor respuesta no es tarea fácil. "Es difícil porque hay un pedazo que aunque tú quieras contarles, no lo van a entender", afirma. "Papá, ¿por qué no puedes regresar? ¿Por qué el Gobierno no te quiere? ¿Qué es una dictadura? ¿Si yo hubiera nacido en Cuba, tú estarías preso? ¿Y por qué los niños en Cuba no tienen juguetes? Eso me preguntan".

Pero quizás la más complicada de contestar es la de por qué no puede volver a su propio país. La respuesta no definitiva y eso provoca una nueva pregunta. Entre adultos es más sencillo de entender su explicación: "Si me dejan entrar es para prepararme una causa o una condena de esas rimbombantes que hacen". "Me han acusado de todo en Cuba, ya no sé de quién más me va a acusar. Lo último fue de terrorismo musical", añade.

No hay más que ver los cientos manifestantes del 11J que llenan las cárceles de la isla. "Jóvenes presos en Cuba con condenas de hasta 30 años solamente por salir libremente a expresar su descontento", recuerda Yotuel. Muchos de ellos "menores que tienen condenas mucho más altas que personas que han cometido asesinatos".

La lucha continúa

A pesar de todo, hay que seguir. Ese es el mensaje que Yotuel quiere transmitir a los cubanos. "Aunque tú tengas un plan, Dios tiene el suyo. Hay que seguir visualizando, hay que seguir luchando. Nadie dijo que esto se hace fácil", destaca. "Lo más lindo es que ahora tenemos un lema por el cual luchar".

Los creadores de "Patria y vida" -entre los que se encuentra Yotuel- le han dado ese regalo a su pueblo. Han canalizado el sentir popular en un tema, que es un canto a la libertad y se ha convertido un himno en el que se encuentran todos los que luchan para conseguirla.

La mayor evidencia de su fuerza es que el régimen ha hecho y hace todo lo posible para censurarla, a la canción y a sus creadores (algunos de ellos encarcelados). Como dice Yotuel: "Cuando el diablo te ataca, es porque -lo que estás haciendo- está bien hecho y le duele".