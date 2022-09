La noche de este martes 20 de septiembre el Presidente de Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos, ha recogido el Premio Heraldo de Periodismo, galardón que lleva el nombre de Antonio Mompeón Motos, director del periódico entre 1909 y 1940. El acto se ha celebrado en la planta de impresión de Heraldo, en la localidad de Villanueva de Gállego.

Su Presidenta, Paloma de Yarza López-Madrazo, ha entregado el premio al periodista y ha destacado que "sus piezas son con frecuencia obras maestras" y que su "verbo ágil y fluido hace las delicias de muchos en la radio". También ha acompañado al premiado en el escenario su paisano Manuel Pizarro.

En su discurso de agradecimiento Jiménez Losantos ha defendido el valor moral de la propiedad, en especial en los medios de comunicación. Y en este sentido, ha afirmado que "el grupo Heraldo es un milagro, una rara avis". Decía Federico que "cuando uno hereda una cosa, sea una casa, sea un pueblo, una lengua o una empresa de comunicación tiene un vínculo moral que no puede romper. El que viene de fuera, un ejecutivo, sí. Y eso está pasando en los grandes multimedias, que los llevan ejecutivos que hoy están en un medio de prensa, mañana vendiendo lavadoras y pasado engañando con las placas solares". Y concluía, "esto está matando el periodismo como relación fundamental de información con la gente del entorno. Por eso, es tan importante la prensa regional y preservar la propiedad", apuntaba. El Heraldo, una "empresa familiar", fue fundada hace 127 años por Luis Montestruc.

En este sentido ha explicado que en su caso entender que "la propiedad es un hecho moral" es lo que le llevó "a fundar en Albarracín, en las Jornadas Liberales, La Ilustración Liberal, Libertad Digital TV y esRadio". Han pasado más de dos décadas. Y añadía, "he fundado un grupo para decir lo que me dé la gana y mientras tenga una acción más que el segundo accionista pues ahí seguiremos". Y ha augurado que si vive como su abuela, 107 años, va "a durar todo lo que pueda porque en el periodismo si paras, te arrolla la realidad o te difuminas desapareces". Para el galardonado el Premio Heraldo simboliza "durar en el periodismo" y "hacer historia".

Por otra parte, Jimenez Losantos ha lamentado que "por desgracia la presencia de lo político en lo periodístico es total", por ejemplo "a través de los contactos'' y "lo último que puede tener un periodista a un político es cariño".

La mala educación del Presidente de Aragón

En un desplante público y notorio hacia el premiado, el Presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha ausentado de la sala cuando le ha llegado el turno a Jiménez Losantos y ha vuelto a su mesa cuando ya se ha dado paso al siguiente premiado.

Un gesto sobre el que Federico ha bromeado en varias ocasiones durante su discurso. Por ejemplo, cuando ha reclamado respeto por el paisaje de su lugar de origen. "En mi pueblo se llaman montes universales, que significa que son comunales pero no porque sean del Estado sino porque son propiedad, esto es lo que quería explicar a Javier, ya se lo explicaré en otro momento". Federico ha recordado cómo antes, "cuando había fuego todo el pueblo, incluidos los niños, se iban a por él". Pero "desde que entraron las ordenanzas no se puede coger ni musgo para el belén, no se vaya a disgustar la Madre Tierra". Antes, "no había incendios, se hacía la limpieza del monte, se abrían cortafuegos y caminos forestales. Porque era nuestro, nuestra propiedad", reclamaba.

Para acabar, el Presidente de Liberad Digital ha contado a los asistentes que de crío Heraldo llegaba "dos días tarde a su pueblo", que su madre esperaba "el crucigrama" y que él recortaba las fotos de los jugadores del Zaragoza".

Otros de los premiados de la noche han sido la periodista Pilar García de la Granja, directora de la Fundación Querer, que ha recibido el Premio HENNEO; los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM), Premio a los Valores Humanos y el Conocimiento y un premio especial al pueblo ucraniano.