La figura del empresario Louis Renault, aún hoy en día, sigue generando una fuerte polémica entre aquellos que defienden que fue un héroe y los que le acusan de haberse vendido a la Alemania de Hitler en la época de la ocupación francesa por parte de los nazis. En este cómic escrito por Lapasset, dibujado por Benéteau y publicado por Norma Editorial, los lectores tendrá la oportunidad de acercarse a la figura del mítico empresario galo para, de forma detallada, conocer cómo fue su vida y obras. Y eso por supuesto incluirá su fama de héroe en la I Guerra Mundial y las acusaciones de traidor durante la II.

Antes de subirnos al Renault para conducir a lo largo de la historia vamos con el apartado técnico: guionista Lapasset, dibujante Benéteau, 96 páginas, tamaño 24,1 x 31,8, un precio de 24 euros y editado por Norma Editorial.

Vamos con la reseña

Una historia bien contada y una delicia para los amantes de la cultura automovilística

Soy muy fan de las novelas históricas y como amante del deporte también tengo mi rinconcito dedicado al mundo del motor. En este cómic ambas cosas se unían alrededor de la figura del mítico Louis Renault, que como todo el mundo sabe es el genio histórico que elevó a los altares la marca francesa. Por eso, por aunar dos de mis pasiones, tenía mucha curiosidad por hincarle el diente a esta imponente edición de Norma Editorial. Renault fue un empresario polémico, caracterizado sobre todo por poner por delante de cualquier cosa a su propia fábrica. En su orden de prioridades, la marca Renault estaba incluso por encima de él mismo o de su familia y por esa razón la historia, justa o injustamente, porque hay diferentes versiones, le sitúa entre dos aguas: la del héroe en la I Guerra Mundial y la del traidor en la II. ¿Se vendió a los nazis por traicionar a su país o lo hizo para no perder su empresa? Este es el dilema que lleva años surcando la figura de Louis y en esta obra se tratará este asunto con todo lujo de detalles y con el punto de vista de diferentes narradores que formaron parte de la vida y de la empresa de Louis Renault.

El argumento de este cómic es la vida de Louis Renault. Ni más ni menos. Desde sus inicios con sus talleres, llevando la contraria a su familia para mancharse las manos de negro con un trabajo "impropio de su clase social", hasta su importante papel en las dos grandes guerras mundiales. Para bien o para mal, pero su papel fue decisivo. Como no, también encontraremos sus duelos creativos con otras marcas nacionales o internacionales. Renault vs Citroën, por ejemplo. Todo ello con un guion muy bien estructurado, bien documentado y más que notable a la hora de guiarnos por el paso de las décadas.

Este es un cómic denso aunque no tedioso. Plagado de textos, sí, aunque sin perder ritmo narrativo. Igual que nos encontraremos con viñetas plagadas de enormes bocadillos con mucho texto en su interior, la profundidad y la importancia de lo que cuentan no convierte el relato en pesado. Quizá no termine de convencer a aquellos que gusten más de una historia ligera, pero estamos hablando de un cómic histórico que condensa varias décadas en 94 páginas y que además suma elementos importantes como los conflictos de intereses entre empresarios, obreros, políticos y militares. Casi nada para resumir en pocas páginas. Si alguien puede resumir todo eso de manera más concreta, que lo intente, aunque ya les digo yo que no será nada fácil.

Lapasset, aparte de diseccionar todo lo sucedido a través del paso del tiempo, consigue crear un perfil detallado y concreto de la personalidad de Renault. Como dice uno de los narradores durante el relato "o le odiaba o le admirabas" y Lapasset logra que esa sensación se traslade al lector. Provoca que te debatas en tu foro interno entre esas dos elecciones y también que dudes de si finalmente su papel en la ocupación nazi fue de verdadero apoyo o de puro egoísmo por salvar su empresa.

En cuanto al dibujo, Benéteau hará las delicias de los amantes de la historia y de la evolución de la industria automovilística. Es una oportunidad de oro para ver la evolución de los coches de la marca francesa con dibujos espectaculares de vehículos de carreras, utilitarios, camiones e incluso carros de combate. Además incluirá grandes escenarios dentro de una París siempre bella que vivirá revoluciones sociales de todo tipo, cambios industriales notables y como no, la guerra. Benéteau usará diferentes tipos de entintado mezclando momentos de tonalidades cálidas con otros instantes fríos y oscuros que servirán de contexto para los momentos en los que se encuentran los personajes.

Conclusión: un cómic imprescindible para los amantes del motor y de la historia. Una combinación perfecta de ambos temas con un guion bien llevado y un dibujo espectacular. Largo en textos, aunque no lo veo como algo negativo, y quizá, por ponerle un pero, subjetivo a la hora de darle al lector la última valoración sobre Louis Renault. La edición, preciosa, con un tamaño imponente y unos detalles en la portada que podrás apreciar gracias a los reflejos de la luz. Disfruten de la lectura.