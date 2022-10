Juan Eslava Galán se ha aficionado a abrirle los ojos a los "escépticos" en cuestiones relativas a la historia que levantan polémica. Con un estilo peculiar, que funde ironía, erudición y recursos novelescos, ha logrado posicionarse como un referente de la divulgación histórica. Su pasado como docente explica, por un lado, ese tono tan de andar por casa con el que ha embaucado a miles de lectores.

La Reconquista contada para escépticos (Planeta) es su último ensayo, un libro que se ocupa de ocho siglos en el que el escritor e historiador no rehúye las polémicas. De la referente a su título no tiene dudas: "Sí fue una Reconquista". En una edición que incluye imágenes y mapas, comienza este recorrido por 800 años explicando el por qué de "la pasividad de buena parte de la población invadida", que decidió convertirse al islam para salvarse el cuello de "una horda fanatizada que invadió a sangre y fuego un país indefenso". Y es que hay historiadores que defienden que "el islam es una religión autóctona surgida en la península ibérica" cuando, simplemente, para los hispanogodos era más rentable someterse al islam y salir vivo. "Los nobles godos se islamizaron del mismo modo que, ocho siglos después, muchos nobles musulmanes se cristianizarían".

Otros mitos a los que se enfrenta son el de la famosa batalla de Covadonga, que "no pasó de ser una escaramuza menor que los cronistas de Alfonso III exageraron casi dos siglos después para presentar a su señor como heredero legitimo del reino visigodo" (Pág.51), o el de Santiago Apóstol.

PREGUNTA: Hoy en día hay quien se empeña en negar la Reconquista. ¿Qué les ocurre?

RESPUESTA: Yo no me ando con tapujos, hubo una Reconquista y hay que llamarla así. Lo que pasa es que, en la época de Franco se magnificó tanto la Reconquista y la figura del Cid, que ahora la progresía tiene que arremeter contra todo eso. Todo se rige por la ley del péndulo y nos vamos al lado opuesto diciendo que no hubo Reconquista. Yo, en el libro, para no entrar en polémicas, cito literalmente palabras de distintos reyes, de distintas épocas, que, si es cierto que no utilizan la palabra Reconquista -que se usa como tal en el siglo XIX- sí que usan el concepto. Todos tienen claro que esto lo invadieron los moros y que había perfecto derecho a recuperarlo.

P: ¿Alguien puede apropiarse del término "Reconquista"?

R: Reconquista nos pertenece a todos los españoles. Es legítimo que a unos les guste más que a otro.

P. Se enfrenta a un periodo de ocho siglos. ¿Ha sido fácil decidir qué contar y qué no?

R. Podía haber hecho un catálogo de reyes, dedicarle un par de líneas a cada uno, y ya habría salido el libro, pero no he querido hacer eso. He querido irme a los conceptos esenciales: cómo funciona el reino de Al-Ándalus, cómo funcionan los reinos cristianos que están bajando desde el norte y las cosas más importantes que están pasada en cada uno. Sobre todo, me he querido fijar en la sociedad de unos y de otros, que son las que soportan las decisiones de los grandes personajes.

P. No son ocho siglos solo de batallar, sino que hubo periodos de paz y pactos matrimoniales que creo que son bastantes desconocidos. ¿Lo comparte?

R. Algo que sorprende mucho es que casi todos los emires y califas musulmanes son hijos de cristianas a las que han comprado. Las tienen en harenes. Les gustaban mucho las rubias de tez blanco. Consideraban que la mujer era solo el horno donde poner el bollo, entonces no hay ningún problema en que el heredero sea el hijo de una esclava cristiana.

P. ¿Se hubiera expulsado antes a los moros si los reinos cristianos hubieran estado más unidos?

R. Por parte de los cristianos, hay algo que retrasa bastante la Reconquista. Cada rey intenta ser un rey conquistador, no solo de tierras musulmanas sino también de sus vecinos. Pero luego, después de toda la vida haciendo más grande su reino, cuando llega el momento de morirse, lo reparten en tres o hasta en cinco trozos, según el número de hijos. A las hijas, nada. Y empiezan las peleas entre ellos y hay grandes contiendas en los reinos cristianos. Total, que han hecho una torta como un pan.

P. Y, ¿qué ocurre mientras en el bando contrario?

R. Tienen dos tendencias contrarias. Una es centrípeta, con la idea de formar en Córdoba un gran estado que refleje el que hay en Damasco o después en Bagdad. Por otra parte, para contener a los cristianos tienen que hacer tres regiones militares: Toledo, Zaragoza y Mérida. Ponen al frente a familias importantes y la tendencia que tienen es centrífuga, no quieren depender de Córdoba. Eso es lo que hace que la Edad Media en España sea tan compleja.

Eslava Galan publica 'La Reconquista contada para escépticos' | Carlos Ruiz B.k

P. ¿La figura de Pelayo está amplificada?

R. No es cierto que ocurriera una batalla de Covadonga. Si hubo en los alrededores un enfrentamiento entre moros y cristianos que ganaron los cristianos. Sobre Pelayo se han acumulado muchas leyendas. Lo que sí que tenemos por seguro es que los godos que no se quisieron someter se fueron hacia el norte, que estaba solo levemente cristianizado. Y empezó todo.

P. ¿Hay algún personaje al que podamos considerar el artífice de la Reconquista?

R. Sí, por ejemplo Alfonso VII, que hace un intento muy importante de reconquistar el territorio pero al final le sale todo mal y pierde. Llega a hacerse con el puerto de Almería, que era vital. Sin embargo, muere volviendo de una expedición en la Fresneda, en Despeñaperrros, de agotamiento puro. A Fernando III, en cambio, le sale todo bien. Hereda, hecho un mozalbete, el reino de Castilla y se plantea la idea de conquistar toda Andalucía. Baja por el Guadalquivir conquistándolo todo. Es el mayor rey conquistador.

Yo aconsejo a las familias que intenten completar la educación de sus hijos dándoles en casa lecturas que les digan de dónde venimos y lo que somos los españoles.

P. ¿Y los Reyes Católicos?

R. Por supuesto, Isabel. La conquista de Granada es la aniquilación. Tuvieron la idea de continuar la conquista al norte de África pero ese mismo año se descubre América y las energías se desviaron.

P. Habla del mito de Santiago y sobre si son sus huesos o no, pero, ¿fue la peregrinación hasta la tumba del apóstol un impulso para la empresa cristiana?

R. Era un pescador, no un guerrero, pero se inventan que es el patrón de España y que participa en la batalla de Clavijo. En el camino de peregrinación que se forma desde Francia entra toda la cultura medieval cristiana. Es fundamental.

P. ¿Hay que ser escéptico para escribir este libro?

R. Intento acercarme a la historia sin ideas preconcebidas. Leo lo que hay, recurro a las fuentes y saco mis conclusiones o le doy al lector suficientes herramientas para que saque las suyas. Hay lectores que pensaban que la sociedad islámica era maravillosa frente a los cristianos que eran unos bárbaros y han cambiado de opinión.

P. Es verdad que Córdoba era una de las ciudades más refinadas de Europa, pero creo que hay una tendencia a idealizar lo que allí ocurría. ¿Al-Ándalus era un paraíso?

R. Hay una época de esplendor en Córdoba, sobre todo con Abderramán III, pero no hay ningún tipo de sombra de libertad ni nada de eso. Hay manifestaciones culturales, pero también manifestaciones de fuerza tremendas. Se idealiza a Abderramán III, se habla de él como el rey filósofo. Por ejemplo, hay un momento en el que está en su harén e intenta besar a una esclava. Ésta le hace la cobra y el tipo le quema y le deforma la cara con una vela. No hay que idealizar tanto.

Tiene que ver con que hay historiadores apesebrados que interpretan la historia con arreglo a la ideología de quien les paga.

P. ¿Qué le parece que se elimine de Bachillerato la Historia anterior a 1812?

R. Como tenemos que arrasar la palabra España de todo lo que tiene que ver con España, hay que suprimirlo todo, pues parece que la Historia va a comenzar en el siglo XIX. Entonces vamos a suprimir la España romana, que es fundamental para saber lo que realmente somos, vamos a suprimir la España visigoda, que fue también muy importante, la Reconquista y el Imperio español… Quieren que nos olvidemos de todo eso como si nos avergonzamos. Me parece absolutamente demencial.

P. ¿Tan mal pinta el futuro?

R. Supongo que vendrá algún otro nuevo plan escolar en el que obviamente se tengan en cuenta todas esas cosas, pero, hoy por hoy, es lo que hay. Yo aconsejo a las familias que intenten completar la educación de sus hijos dándoles en casa lecturas que les digan de dónde venimos y lo que somos los españoles. Me parece muy digna la Constitución de 1812, yo incluso la admiro, pero es que tenemos hasta prehistoria.

P. ¿Llegará el día en que exijan a España que pida perdón por la Reconquista?

R. Es la cosa más absurda del mundo. Los reyes lo tenían claro. Esto era nuestro, nos lo habían quitado. Son tonterías que se le ocurren de vez en cuando al Papa.

P. Que haya voces que constantemente estén tergiversando la historia, ¿le sirve de revulsivo para seguir escribiendo?

R. Siempre se dice, y es muy cierto, que el pueblo que ignora su historia está condenado a repetirla. Yo intento no politizar lo que escribo, intento ser sincero. Entiendo que luego el lector, dependiendo de la ideología que tenga, unas cosas les parecerá mejor que otras. Yo intento ser escéptico. Me informo, pongo lo que pienso, otras veces pongo los datos para que el lector piense por su cuenta, pero nada más.

P. ¿Se puede mirar al pasado desde un color político?

R. Si lo haces, estás tomando como cierto lo que apoya tu tesis y rechazas lo que no. Eso se llama falsificar la historia.

P. ¿Hemos perdido el sentido crítico?

R. Efectivamente. Tiene que ver con que hay historiadores apesebrados que interpretan la historia con arreglo a la ideología de quien les paga. No hay que perder eso de vista.

P. ¿Hay más temas que contar a los escépticos?

R. Sí, ya estoy con la Revolución francesa. Me gusta y, como a los lectores también les gusta, yo encantado.