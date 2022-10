Iván Sánchez: "Los papeles de guapo me han permitido invertir en proyectos más personales"

Lo vimos en Hospital Central o Periodistas, protagonizó el musical de El Guardaespaldas, ha pasado por MasterChef Celebrity y ahora está a punto de estrenar la serie Miguel Bosé. Yo seré, en la que interpreta al controvertido cantante. Iván Sánchez Zapardiel (Madrid, 1974) suma un nuevo frente profesional al publicar su primera novela, Sueño (Planeta), "una reflexión sobre la naturaleza de las relaciones de pareja y las distintas etapas del amor".

Cuando se inició en la interpretación, venía del mundo de la moda y se topó con ciertas reticencias por parte de compañeros y directores. Pero sacó una lección que le ha acompañado durante toda su carrera. "La primera persona que me dio trabajo me dijo: ‘Mira Iván, déjate de tonterías, te van a dar papeles de guapito. Hazte amigo de eso, haz todos los papeles de guapito que te ofrezcan, sé el mejor guapito, gana todo el dinero que puedas para luego reinvertirlo en tus proyectos personales, en los que realmente quieres hacer. Es el mejor consejo que me han dado y lo he seguido toda la vida. Los papeles de guapo me han permitido invertir y he producido teatro, estoy produciendo cine, he escrito un libro… Siempre me he acercado a lo que he hecho desde el respeto absoluto a la profesión y a mis compañeros", cuenta a Libertad Digital.

Espera que el lector no se deje llevar por prejuicios y quiera acercarse a su novela. Sueño es el resultado de una pulsión. "No había una meta, ni un objetivo, escribí por puro disfrute", reconoce. "Siempre he escrito pensamientos y pequeñas historias. Me considero un gran lector, toda mi vida lo he sido, y, por eso, nunca me había planteado escribir un libro. Pero hace dos años escribí una cosa -que a día de hoy es el primer capítulo de Sueño- y no me abandonaba, me aparecía constantemente, supe que tenía que continuar. Cinco meses después, decidí sentarme a escribir y ver qué pasaba", reconoce.

La novela está conducida por un narrador durmiente que no puede despertar de las inquietantes escenas de desamor en las que está sumido, "sueños muy oscuros, bizarros, violentos". Mientras tanto, Sofía, "un personaje que aporta luz y da equilibrio a la historia", viaja a un enclave paradisiaco para intentar resolver sus dudas sobre su relación tras más de una década junto a su pareja. "Es una reflexión del amor en distintas etapas de la vida y cómo nos lo han enseñado. Habla de las cargas que llevamos en una relación", explica. "El amor tiene muchas formas y cada uno pone sus propias reglas".

Iván Sánchez reconoce que ha volcado mucho de su propia experiencia: "Ha salido de unos sentimientos que yo tenía y que necesitaban que afloraran". El actor y escritor se describe como "un gran viajero" y un "gran amante de la Historia del Arte". Por eso, la novela está ambientada en Grecia. "El Mediterráneo es un lugar muy especial para mí", confiesa.