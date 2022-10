Richard Osman se convirtió, con su novela debut, en el autor del tercer libro más vendido de la historia del Reino Unido (desde que hay estadísticas), solo por detrás de Dan Brown y J. K. Rowling, y ha copado durante semanas las listas de ventas en Estados Unidos, Alemania, Suecia, Holanda, Brasil y Portugal, entre otros países. Este fenómeno se lo debe a cuatro jubilados, compañeros de residencia, que, a sabiendas de que aún tienen mucho que ofrecer al mundo, se lanzan a investigar asesinatos sin resolver. Son los protagonistas de El Club del Crimen de los Jueves y El jueves siguiente, así como El misterio de la bala perdida, última entrega de esta saga que presenta estos días en España.

"Desde el primer día que salió a la venta, se han vendido muchos ejemplares. En Reino Unido me reconocen y me paran por la calle para hablarme del libro y pedirme que no mate a tal personaje. Estoy inmensamente feliz", asegura el escritor, presentador de televisión y humorista a Libertad Digital.

Osman se ha convertido en el estandarte del cozy crime, la rama amable de las novelas de asesinatos que irrumpe con fuerza, el polo opuesto a las novelas negras de un marcado hiperrealismo violento de tradición nórdica. En la práctica, lo que ofrecía Agatha Christie con Miss Marple pero adaptado a los tiempos que corren.

"Ofrezco al lector humor, calidez en los personajes y un rompecabezas que resolver, creo que ahí está la clave", dice con franqueza. "He escrito un libro muy muy muy british y descubrir que tiene éxito en España, Japón o Brasil es una gran sorpresa", añade. De hecho, los derechos de traducción de El Club del Crimen de los Jueves se han vendido a 43 países. "Hay cosas del Reino Unido, no muchas, que ama el resto del mundo: Agatha Christie con humor británico. Estoy encantado de ser número 1 en Japón con cuatro jubilados del sur de Inglaterra. Es tronchante".

Cuatro pensionistas intrépidos

Richard Osman | Iván Giménez

La personalidad de sus cuatro protagonistas – Elizabeth, Joyce, Ibrahim y Ronald- ha "enamorado" a los lectores, casi trascendiendo la literatura. "La gente me habla como si los conociese. El personaje de Joyce escribe un diario que espera que no lea nadie y, a veces, le hablo y le digo ‘todo el mudo va a leer tu diario porque le encantas a todos’. Tienen setenta y tantos años, pero no son personas mayores. Nuestro cerebro no cambia, ni cuando tienes 25 años ni con 60. Cambia lo que nos rodea, nuestro cuerpo envejece, muere gente de nuestro entorno, pero lo que es la mente y el espíritu siguen igual tengamos la edad que tengamos. Creo que por eso gusta a distintas generaciones", explica Osman.

Al interés por sus vidas se suma el suspense generado por la acción y el sutil humor que baña todas las páginas. "Como escritor, escribo muy serio: un argumento serio, asuntos serios de los que quiero hablar y pongo a los personajes en un mundo serio. Pero son los protagonistas los que ven el mundo de esta manera tan divertida. El humor no viene de mí como escritor, sino de estos personajes increíblemente grandes. La gente ríe con ellos".

Director creativo de Endemol UK, Osman ha trabajado como productor ejecutivo en numerosos espectáculos. Se hizo famoso presentando Pointless, un concurso de preguntas y respuestas de la BBC. La idea del primer libro la encontró en una visita a la residencia donde vive su madre. "Escuchaba sus historias, algunas tremendas sobre las vidas que tuvieron de jóvenes, y ves toda la sabiduría que han acumulado. Pensé que se estaba desperdiciando mucho material. Yo los puse a resolver asesinatos, pero para la sociedad podrían resolver muchas cosas".

"Nos gobiernan sociópatas"

Apuesta por una literatura que haga sentir bien a los lectores, cálida y con corazón: "En muchos países de todo el mundo, nos gobiernan sociópatas a los que les interesa solo el dinero y el poder. En el mundo de mi alrededor, veo gente muy distinta, amable, fuerte, que quiere ayudar. Estos libros tratan de esa gente dura, amable, considerada, que está por encima de esos psicópatas".

Participa en el Festival de Getafe Negro, donde tuvo la oportunidad de charlar con los lectores: "Lo que más me gusta de estos encuentros es que la gente también quiere escribir libros y te piden opinión. Cuanta más gente escriba, más feliz estaré. Me encanta la creatividad".