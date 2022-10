La escritora española que tiene en vilo a Paula Hawkins ('La chica del tren')

Es inevitable que el nombre de Paula Hawkins, seis años después, siga aparejado a La chica del tren, un boom mundial de los que hacía tiempo que no pasaban. La convirtió en una de las autoras de novela negra más leídas del mundo y aunque después llegaron Escrito en el agua y A fuego lento, los ecos de aquel primer thriller lo siguen acaparando todo. La escritora británica visitó España para presentar su último trabajo: Punto ciego.

A diferencia de sus anteriores trabajos, este libro es bastante más corto y sencillo puesto que está escrito para el programa Quick Reads de la organización benéfica inglesa The Reading Agency que promueve el fomento de la lectura en hospitales, unidades de recuperación de accidentes cerebrovasculares, centros de dislexia, residencias de ancianos o prisiones. "Uno de los requisitos era que no superase las 20.000 palabras y otro que la estructura fuese bastante simple, sin muchos cambios temporales ni narradores distintos, por ejemplo. Para mí fue un auténtico reto porque me encanta incluir giros. En ese sentido, tuve que escribir una novela mucho más tradicional", contó la escritora a Libertad Digital.

​​​Todos podríamos cometer un crimen dadas las circunstancias adecuadas

Sin embargo, Hawkins mantiene las señas de identidad que la han convertido en la escritora referente del domestic noir: protagonistas normales, "nada de gánster, espías o detective", una trama donde se mantiene alto el suspense y un narrador poco fiable. Todo gira en torno a Edie, que descubre que su marido Jake ha sido brutalmente asesinado y su mejor amigo, Ryan, es el principal sospechoso. Ella se queda sola en la casa del acantilado donde sospecha que alguien la está vigilando.

"Me fascina cómo se puede romper fácilmente el equilibrio en una relación, cómo puede ser que algo aparentemente muy fuerte se vaya a la deriva. En mis libros, los protagonistas son gente normal hasta que por diversas circunstancia ven sus relaciones fracturadas de manera total. Todas mis personajes tienen en común la desesperación", explica. "Todos podríamos cometer un crimen dadas las circunstancias adecuadas. Hace poco vi un programa en la televisión británica que decía que todos podemos al asesino si encontramos a la persona perfecta, es decir si se nos empuja a las circunstancias. Yo espero que no sea el caso", añade.

Los temas que hilan esta historia es la recuperación después de la tragedia, el dilema entre perdonar o vengarse y la mentira y el "autoengaño". La autora británica no enfatiza la investigación forense ni el acto de violencia en sí porque no le interesa, sino que pone el foco "en lo que lleva a una persona normal a ese acto de violencia y lo que pasa después". "Ese proceso es el que me fascina", confiesa.

Es imposible complacer los deseos de 30 o 40 millones de lectores

Hawkins trabajó como periodista más de quince años antes de pasarse a la ficción. Nacida y criada en Zimbabue, se mudó a Londres en 1989, y vive allí desde entonces. No descarta cambiar de género pero, por el momento, se queda con la novela negra, género que también elige como lectora. De hecho, hay una escritora española que la tiene en vilo. "Actualmente estoy leyendo una novela negra de Dolores Redondo y estoy disfrutando mucho. Para nosotros, en las librerías inglesas no vemos demasiados autores españoles, pero me encantaría conocer más", admitió.

Hawkins considera que escribir un bestseller "tiene mucho de suerte" y asegura que, a la hora de enfrentarse a un libro nuevo, no piensa en las expectativas de los lectores: "No se puede pensar en los lectores a la hora de escribir porque es imposible complacer los deseos de 30 o 40 millones de personas. Lo importante es mantenerme fiel a la historia y los personajes y mantener la esperanza de que los lectores respondan positivamente".

Paula Hawkins. Punto ciego. Planeta. Traductor Aleix Montoto Llagostera. ISBN 978-84-08-26348-7 | 160 páginas | PVP 16,90 €